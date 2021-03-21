MLB／張育成對白襪4支0 熱身賽長打率仍達7成69

旅美好手張育成今天重返熱身賽，在印地安人對白襪之戰擔任先發5棒、游擊手，比賽後半段移防一壘，全場4個打數掛零，熱身賽打擊率從2成73降到2成31。

張育成17日對天使之戰結束後，接下來對紅人、小熊、洛磯之戰都未上場，因為頸部不痠痛休了3天，今天對決白襪先發投手席斯（Dylan Cease），一、三局上分別揮出三壘、游擊區滾地球出局。

張育成此役手感不佳，6局上面對白襪第三任投手麥克雷（Alex McRae），又揮出二壘滾地球出局，8局上對戰下一名投手魯伊茲（Jose Ruiz）打成一壘飛球，4次打擊一共留下5個殘壘。

印地安人只剩9場熱身賽，4月2日對老虎隊進行新球季首戰；張育成目前在熱身賽出賽10場，26個打數揮出6支安打，包括4支全壘打、1支三壘打，攻下9分打點，被三振6次、保送1次，長打率達7成69。