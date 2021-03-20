MLB／終於醒了！ 筒香嘉智單場雙安、首長打出爐

熱身賽陷入大低潮的光芒日籍強打筒香嘉智，今(20)日面對紅襪再次先發出擊，繳出單場3支2，包含熱身賽首支二壘安打的好表現，不過最終光芒仍是以7比11吞下敗仗。

對決紅襪賽前，筒香嘉智出賽9場，近期更是頂替主戰一壘手崔志萬先發，不過僅在16個打數當中僅揮出1支一壘安打，熱身賽狀況相當不理想。

而今日筒香嘉智再度以一棒一壘手先發出賽，首打席擊出飛球出局，接著在二局上半瞄準紅襪投手伊瓦迪（Nathan Eovaldi）第一球，掃成左外野方向二壘安打，這也是筒香嘉智熱身賽首支長打，四局上筒香嘉智再度擊出中外野方向安打。

筒香嘉智繳出單場3支2的好表現，順勢擺脫低潮，面對「火球男」伊瓦迪的速球豪不畏懼，也讓光芒總教練凱許（Kevin Cash）相當讚賞，「去年他對速球的應對狀況不是太好，我認為他做了一些調整，幫助他面對那些剛猛的速球，今天他也確實做到了。」，根據數據顯示，筒香嘉智去年面對速球時，打擊率僅有1成79，外加3轟的成績。