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MLB／楚奧特找回擊球手感 歸功「大谷式」打擊訓練

聯合新聞網 / 綜合報導
天使「神鱒」楚奧特（Mike Trout）找回打擊手感的關鍵，與日籍二刀流球星大谷翔平有關。 歐新社。
天使「神鱒」楚奧特（Mike Trout）找回打擊手感的關鍵，與日籍二刀流球星大谷翔平有關。 歐新社。

儘管仍繳出高於聯盟平均的成績，但對於天使「神鱒」楚奧特Mike Trout）來說，表現稱不上亮眼，但日前楚奧特透露，自己已逐漸找回揮擊的感覺，全要歸功於「大谷式」打擊訓練。

楚奧特去年繳出僅次於新人年最低的2成81打擊率，也中斷了連續5年OPS+稱霸的紀錄，神鱒也坦言過去1年多來，打擊狀況未有起色，直到今年才找回過去打擊時的自在感。

楚奧特隨後也指出，自己是參考天使隊內被稱為「大谷式」的打擊訓練，楚奧特表示日籍球星大谷翔平曾遇上揮棒太早開掉等瓶頸，也是以這種方法來找回擊球手感，而楚奧特也在春訓時嘗試「大谷式」的訓練，也收到了不錯效果，而何謂「大谷式」的訓練？楚奧特則未多透露細節。

以往相當慢熱的大谷翔平，但今年春訓至今繳出6成打擊率，外加4支全壘打的好表現，將再次試圖以二刀流身分迎接賽季，雖然楚奧特目前僅有2成38打擊率，但參照大谷翔平火熱的表現，若楚奧特找回手感後，有望在新賽季再度打出神獸級成績。

楚奧特 大谷翔平 Mike Trout 天使

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