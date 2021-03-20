MLB／楚奧特找回擊球手感 歸功「大谷式」打擊訓練
儘管仍繳出高於聯盟平均的成績，但對於天使「神鱒」楚奧特（Mike Trout）來說，表現稱不上亮眼，但日前楚奧特透露，自己已逐漸找回揮擊的感覺，全要歸功於「大谷式」打擊訓練。
楚奧特去年繳出僅次於新人年最低的2成81打擊率，也中斷了連續5年OPS+稱霸的紀錄，神鱒也坦言過去1年多來，打擊狀況未有起色，直到今年才找回過去打擊時的自在感。
楚奧特隨後也指出，自己是參考天使隊內被稱為「大谷式」的打擊訓練，楚奧特表示日籍球星大谷翔平曾遇上揮棒太早開掉等瓶頸，也是以這種方法來找回擊球手感，而楚奧特也在春訓時嘗試「大谷式」的訓練，也收到了不錯效果，而何謂「大谷式」的訓練？楚奧特則未多透露細節。
以往相當慢熱的大谷翔平，但今年春訓至今繳出6成打擊率，外加4支全壘打的好表現，將再次試圖以二刀流身分迎接賽季，雖然楚奧特目前僅有2成38打擊率，但參照大谷翔平火熱的表現，若楚奧特找回手感後，有望在新賽季再度打出神獸級成績。
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