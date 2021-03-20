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MLB／傳大都會願開至少3億美元留人 林多龍心大悅揮滿貫砲
大都會日前與隊內明星游擊手林多(Francisco Lindor)談論延長合約，卻慘遭後者打槍，而近日林多再度重申，不會在例行賽開打後討論合約事宜，這也讓大都會決定硬起來，根據《SNY》報導，大都會有意開出總價3億美元合約，來綁住這位4屆明星游擊手。
報導指出，大都會曾經提出合約總值低於3億美元的報價，遭到林多陣營拒絕，隨後提出了至少3億美元的合約價碼來做回擊，而大都會也決定妥協，可能將開出媲美教士游擊手塔提斯（Fernando Tatis Jr.）的14年3億4000萬美元的合約。
現年27歲的林多在2015年登上大聯盟，職業生涯4度入選明星賽，金手套及銀棒獎各拿2座，大聯盟出賽6年下來繳出2成85打擊率，另有138轟、411分打點及99次盜壘。
或許聽聞大都會願高出高價搶人，林多顯得龍心大悅，今(20)日面對費城人熱身賽中，單場繳出4支2的好表現外，更是在4局下半揮出石破天驚的滿貫砲，慶祝自己將成為身價3億美元等級的巨星。
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