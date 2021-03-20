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MLB／林子偉2打數都揮空三振 打擊率下修3成33
雙城隊今天在熱身賽以2：4不敵勇士隊，台將林子偉擔任先發第8棒、二壘手，2打數都吞下三振，包括一次不死三振讓他站上一壘，賽後打擊率下修為3成33。
勇士由安德森（Ian Anderson）先發，林子偉的首打席在第3局揮空三振，但因投手暴投，形成不死三振，隨後泰利斯（Tomas Telis）敲出雙殺打，結束雙城該局攻勢。
雙城在第5局靠2支一壘打、1支二壘打串聯，先將比分扳成1：1，林子偉在二、三壘有人時上場打擊，又以揮空三振收場，泰利斯補上安打送回超前分，西蒙斯（Andrelton Simmons）再敲雙殺打，雙成攻勢再度喊停。
雙城在第6局大幅換將，林子偉退場，此役兩打數掛蛋，熱身賽總計15打數敲出5安打，包括3支二壘打，打擊率從賽前的3成85下修3成33。
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