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MLB／張育成已恢復練習 總教練點出他的重要性

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
頸部痠痛的張育成已在今天恢復練習，預計明天就可重返賽場。 美聯社
頸部痠痛的張育成已在今天恢復練習，預計明天就可重返賽場。 美聯社

台將張育成昨天因頸部痠痛，臨時移出先發名單，印地安人隊總教練法蘭柯納（Terry Francona）今天帶來好消息，張育成已在今天恢復練習，預計明天就可重返賽場，話語之中也透露張育成前進開季名單的希望濃厚。

張育成在熱身賽繳出2成73打擊率、4發全壘打、9分打點的好成績，昨役原本排在先發第5棒、三壘手，但在練打之後回報頸部不適，因此移出先發名單。

印地安人今天在熱身賽以4：9不敵洛磯隊，張育成雖未出賽，但法蘭柯納表示，張育成已經恢復練習，預計明天就可重返先發打線。

張育成已是搶下開季名單工具人一席的最熱候選，法蘭柯納表示，「他為我們提供右打戰力，如果有人受傷，他也可以幫上忙，我們認為張育成能在許多方面都為球隊帶來幫助。」

張育成 印地安人 Terry Francona

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