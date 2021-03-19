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MLB／轉戰道奇首安比首勝還早報到 普萊斯樂在其中

聯合新聞網 / 綜合報導
道奇隊投手普萊斯(David Price)首勝還沒進帳，安打卻先提早報到。 美聯社
道奇隊投手普萊斯(David Price)首勝還沒進帳，安打卻先提早報到。 美聯社

道奇前塞揚左投普萊斯(David Price)今(19)日面對響尾蛇先發登板，主投2.2局被敲出7支安打失2分，雖然投球方面表現不理想，但普萊斯卻展「二刀流」態勢，敲出轉戰道奇後首安，安打比首勝還早報到。

1局下普萊斯被首棒打者擊出安打，隨後跑者嘗試盜上二壘，在捕手精彩阻殺下普萊斯全身而退，而3局下普萊斯再度遇上亂流，被攻佔滿壘後先被敲安失1分，普萊斯隨後再以雙殺打化解大半攻勢，不過卻再度投出保送後遭換下，普萊斯總計投2.2局被敲出7支安打失2分，無緣拿下轉戰道奇後首勝。

但在打擊方面普萊斯卻有建樹，2局上2出局後敲出中外野平飛安打，也是轉戰道奇後首安，普萊斯站上一壘壘包後，場邊隊友也隨之起鬨。轉頭道奇前，普萊斯大聯盟生涯皆在美聯度過，生涯50個打數僅出現4支一壘安打，打擊率僅0.080，也難怪擊出道奇首安後，普萊斯笑得合不龍嘴。

飛安

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