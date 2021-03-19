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MLB／不用人形立牌了！ 洋基、大都會開放20%觀眾進場

聯合新聞網 / 綜合報導
身為人氣最高球隊之一，洋基將允許球場最大容納觀眾數的20%球迷入場。 美聯社
身為人氣最高球隊之一，洋基將允許球場最大容納觀眾數的20%球迷入場。 美聯社

由於新冠疫苗陸續問世，美國當地民眾感染率逐漸下降，美國紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)也在今(19)日宣布，將於即將到來的大聯盟例行賽中，允許球場最大容納觀眾數的20%，在遵守安全協議的情況下，進入洋基及花旗球場觀賽。

身為大聯盟人氣最高球隊之一，洋基老闆史坦布瑞納(Hal Steinbrenner)也發表聲明，為葛謨的做法感到振奮，「這是布朗克斯區最特別的一年，我們將繼續與紐約市長市長白思豪（Bill de Blasio）、聯盟以及其他衛生專家一同合作，打造最適合球迷觀賽的球場。」

而去年接手大都會的「富爸爸」柯恩（Steve Cohen）也為葛謨表達感謝之意，並強調這是擊敗新冠病毒中最重要的一步，「我們對於即將到來的賽季感到興奮，並歡迎最棒的大都會球迷安全地回到球場，也希望未來能放寬限制，盡可能讓更多球迷進場，一同度過美好時光。」

而在最大容納觀眾數20%的情況下，洋基球場的上座率可達到接近1萬1000名球迷，而花旗球場現場也能來到8000名觀眾。洋基官方也表示，期望能在5月中旬放寬球迷入場限制，以及將洋基球場作為疫苗接種點。

新冠疫苗 紐約 白思豪

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