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MLB／春訓才發下「入名人堂」豪語 前塞揚強投卻傳傷情

聯合新聞網 / 綜合報導
前塞揚強投「國王」赫南德茲(Felix Hernandez)與金鶯簽下小聯盟合約，沒想到近日卻傳出傷情。 歐新社。
前塞揚強投「國王」赫南德茲(Felix Hernandez)與金鶯簽下小聯盟合約，沒想到近日卻傳出傷情。 歐新社。

前塞揚強投「國王」赫南德茲(Felix Hernandez)今年以小聯盟合約加盟金鶯，春訓也發出累積個人數據，以爭取進入名人堂的豪語，不料卻在日前面對光芒先發，因右手手肘不適而提前退場，何時復出仍是未知數。

赫南德茲生涯15年6度入選明星賽，拿下2座防禦率王及1次塞揚獎，為水手近年最倚靠先發投手，但赫南德茲生涯末期身手逐漸衰退，去年與勇士簽下一只小聯盟合約，因新冠病毒而選擇退出賽季，今年再度與金鶯簽下小聯盟合約卻又傳出傷情。

赫南德茲在近兩個賽季當中，合計投出227.1局，防禦率為偏高5.82，而來到先發投手戰力貧乏的金鶯，赫南德茲確實有望爭得一席之地，除了國王外，明斯（John Means）、洛培茲(Jorge Lopez)、克里默（Dean Kremer）、哈維（Matt Harvey）及勒布朗克（Wade LeBlanc）皆爭奪金鶯先發輪值。

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