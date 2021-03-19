MLB／只是暖身卻撕裂右腿筋 大都會新強投缺席開幕輪值

經由林多(Francisco Lindor)交易案來到大都會的卡拉斯科（Carlos Carrasco），新賽季將為梅子軍先發輪值增添戰力，但仍傳出利空消息，根據大聯盟官網，卡拉斯科在暖身時不慎撕裂右腿筋，預計將休養6至8周。

33歲的卡拉斯科在3月初出現右肘痠痛的情況，大都會官方則認為傷勢不會嚴重到影響開季輪值，但今日由總教練羅哈斯（Luis Rojas）證實，卡拉斯科右腿筋出現撕裂狀況，隨後也接受MRI(核磁共振)檢查，確定卡拉斯科至少缺席至4月底。

大都會先發輪值由狄葛隆（Jacob deGrom）、史卓曼（Marcus Stroman）及沃克（Taijuan Walker）為確定人選，自家新秀彼德森（David Peterson）則為取代卡拉斯科的強力候選人，而盧卡切西（Joey Lucchesi）、山本喬丹（Jordan Yamamoto）將共同競逐輪值最後一個名額。

卡拉斯科在2019年被診斷出白血病及心臟問題，基於過往健康史，大都會為了保險起見，讓卡拉斯科接受額外的檢查，因此春訓起步較晚，但仍在訓練時發生右腿筋撕裂的憾事。卡拉斯科職業生涯11年皆在印地安人，2017年破繭而出以18勝拿下美聯勝投王，總計拿下88勝73負、防禦率3.77的成績。