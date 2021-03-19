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MLB／張育成頸部痠痛缺陣 不影響卡位開季大聯盟

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
印地安人隊台將張育成今天因頸部痠痛，從出賽名單中被移出，不過並無大礙，今年仍很有機會擠進大聯盟開季名單。 美聯社
印地安人隊台將張育成今天因頸部痠痛，從出賽名單中被移出，不過並無大礙，今年仍很有機會擠進大聯盟開季名單。 美聯社

印地安人隊台將張育成今天因頸部痠痛，從出賽名單中被移出，不過並無大礙，今年仍很有機會擠進大聯盟開季名單，根據棒球營運部總裁總裁安托列提（Chris Antonetti）的暗示，張育成將是球隊工具人的人選。

印地安人隊今天對上小熊隊的熱身賽，張育成原本擔任三壘手，但因痠痛被移出名單，根據CBS Sports報導，傷勢不會影響到張育成競爭開幕戰名單，雖然可能不會固定先發，依然很有機會成為板凳人選。

印地安人棒球營運部總裁安托列提說得更明白，他談起球隊方向時，提到張育成的表現令人振奮，而新球季張育成將面臨的挑戰是，「原本在小聯盟全職出賽，到大聯盟卻無法獲得固定打席數，他要如何轉變」。

在弗里曼（Mike Freeman）被交易後，安托列提的說法就是指張育成要卡位球隊工具人，而張育成今年在春訓熱身賽22打數敲出6安打，有4轟、9分打點，打擊率2成73、上壘率3成04、長打率9成09。

張育成 印地安人 大聯盟

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