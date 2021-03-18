MLB／藍鳥低階1A球場開季 洋基投手：以前碰過更爛的

大聯盟新球季將於4月2日開打，在佛羅里達、亞利桑那州進行春訓的30隊，按照往年傳統，在球季賽開打後都會離開，但藍鳥隊受限於加拿大防疫政策，暫時無法回到多倫多主場，至少開季第一個月要在佛州春訓基地進行比賽。

藍鳥位於佛州達尼丁的春訓營，同時也是小聯盟低階1A球場，洋基今天在熱身賽以1：0擊敗藍鳥，現場毫無觀眾，洋基左外野佛雷瑟（Clint Frazier）說：「和大聯盟球場真的完全不同。」

藍鳥開季連續6場客場比賽，4月9日到15日將在這座球場對天使、洋基進行系列賽，佛雷瑟表示，球場沒有三層看台，天空看起來特別高，風勢也很強勁。

「很遺憾，今年大概要在這裡打一些比賽。」他說，對抗豔陽將是很大挑戰，球場有些座位會反射光線，還好戴上太陽眼鏡後，守備沒有太大問題。

洋基先發投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）今天投5局未被安打，熱身賽3連勝，對球場感覺倒是不錯，認為投手丘、草皮都有大聯盟的水準。

「以前碰過更爛的球場。」他表示，2015年還在低階1A時，大都會1A球場淋浴室還會漏水，到處都是污漬，休息室的地毯時常潮濕，感覺很噁心，藍鳥這個場地算是不錯了。