快訊

意外！央行狙擊炒房客 祭第二波房市管制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／藍鳥低階1A球場開季 洋基投手：以前碰過更爛的

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
藍鳥隊受限於加拿大防疫政策，暫時無法回到多倫多主場，至少開季第一個月要在佛州春訓基地進行比賽。 美聯社
藍鳥隊受限於加拿大防疫政策，暫時無法回到多倫多主場，至少開季第一個月要在佛州春訓基地進行比賽。 美聯社

大聯盟新球季將於4月2日開打，在佛羅里達、亞利桑那州進行春訓的30隊，按照往年傳統，在球季賽開打後都會離開，但藍鳥隊受限於加拿大防疫政策，暫時無法回到多倫多主場，至少開季第一個月要在佛州春訓基地進行比賽。

藍鳥位於佛州達尼丁的春訓營，同時也是小聯盟低階1A球場，洋基今天在熱身賽以1：0擊敗藍鳥，現場毫無觀眾，洋基左外野佛雷瑟（Clint Frazier）說：「和大聯盟球場真的完全不同。」

藍鳥開季連續6場客場比賽，4月9日到15日將在這座球場對天使、洋基進行系列賽，佛雷瑟表示，球場沒有三層看台，天空看起來特別高，風勢也很強勁。

「很遺憾，今年大概要在這裡打一些比賽。」他說，對抗豔陽將是很大挑戰，球場有些座位會反射光線，還好戴上太陽眼鏡後，守備沒有太大問題。

洋基先發投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）今天投5局未被安打，熱身賽3連勝，對球場感覺倒是不錯，認為投手丘、草皮都有大聯盟的水準。

「以前碰過更爛的球場。」他表示，2015年還在低階1A時，大都會1A球場淋浴室還會漏水，到處都是污漬，休息室的地毯時常潮濕，感覺很噁心，藍鳥這個場地算是不錯了。

藍鳥 洋基 大聯盟

延伸閱讀

MLB／羅德里奎茲主投開幕戰 紅襪委內瑞拉第一人

MLB／洋基春訓做實驗 讓三壘手烏謝拉守游擊

MLB／藍鳥新秀馬諾亞春訓一鳴驚人 連續三振洋基7打者

洋基投打戰力雄厚 爭冠關鍵仍是捕手桑契斯

相關新聞

天下最顧人怨的老闆 專門搞砸豪門

在好萊塢愛情喜劇『絕配冤家』（How to Lose a Guy in 10 Days）中，女主角凱特‧哈德森（Kate Hudson）的角色專為女性雜誌撰寫『How to ……』的專欄。我們假設一個

MLB／不相信太空人冠軍是偷來的 卡布雷拉力挺教練辛區

底特律老虎隊老大哥卡布雷拉（Miguel Cabrera）今（18日）日針對總教練辛區（A.J. Hinch）帶領的前東家太空人發表了評論，他認為2017年太空人贏下的世界冠軍並不是偷來的，並力挺現任

MLB／藍鳥低階1A球場開季 洋基投手：以前碰過更爛的

大聯盟新球季將於4月2日開打，在佛羅里達、亞利桑那州進行春訓的30隊，按照往年傳統，在球季賽開打後都會離開，但藍鳥隊受限...

MLB／羅德里奎茲主投開幕戰 紅襪委內瑞拉第一人

今天（18日）紅襪隊教頭柯拉（Alex Cora）向媒體宣佈，新賽季開幕戰投手確定為熱身賽表現優異的羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez），而這也是史上第一位委內瑞拉球員擔任紅襪隊的開幕戰投

MLB／大谷翔平先發一棒再敲安 熱身賽好表現總管不意外

日籍旅美「二刀流」大谷翔平今（18日）熱身賽以先發第一棒出賽，合計一個打數一支安打，另獲一次保送上壘，熱身賽打擊率、攻擊指數更是高達.600與1.809。 大谷翔平首棒面對水手隊先發投手弗雷克森

MLB／林子偉與隊友上演美技觸殺 打擊率仍近四成

旅美的台灣好手林子偉在今日（18日）雙城對戰紅襪的熱身賽中替補出場，合計1打數遭到三振，打擊率稍稍降至.385，其中值得一提的是6局下與隊友的漂亮守備。 林子偉在6局上上場代跑，二壘守備上也可圈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。