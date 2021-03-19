十年磨一劍！大聯盟2011梯低順位英雄再次橫空出世

又到選秀十年回顧，這次時間來到了2011年大聯盟業餘選秀。有別於2010年梯次一次出產兩名3億美金男：哈波(Bryce Harper)與馬恰多(Manny Machado)，相形之下2011年選秀會好似沒有那麼金碧輝煌。但有所不知，在2011年選秀會首輪所出產得新秀，有近乎有四分之一都曾入選全明星賽，而且最大亮點竟然是在第五輪選秀中。現在就讓我們來仔細看看，究竟是哪一位「英雄」再次由低順位冒出？

第一輪第一指名：匹茲堡海盜—柯爾(Gerrit Cole)

柯爾。 路透

2011年握有狀元籤海盜隊相中了洛杉磯加大的右投手柯爾，如今看來海盜選擇十分合情合理，因為經歷了8年職棒洗禮，足以證明自己是目前大聯盟裡最強右投手。2019球季柯爾以20勝9負，ERA 2.50和326K神鬼成績傲視大聯盟，雖然沒能為太空人加冕，但球季過後，柯爾與洋基隊簽下一紙9年3億2400萬美金合約。

第一輪第三指名：亞利桑納響尾蛇 — 鮑爾(Trevor Bauer)

鮑爾。 路透

身為該屆選秀探花鮑爾，職業生涯有如坐直升機，入選隔年就踏上大聯盟投手板，可是他並未給響尾蛇帶來太多貢獻，因為不久之後他就在一比三方交易裡被換至印地安人隊。在印地安人隊期間，鮑爾站穩先發輪值也逐漸開始展露頭角，直到2019年他再次被交易至紅人隊。2020年由於新冠疫情導致球季縮水，可是鮑爾卻是以5勝4負，ERA 1.73，WHIP 0.80優異成績，拿下該年國聯賽揚獎。2021年2月份鮑爾與道奇隊簽下3年1.02億美金合約，生涯首度晉升為億元男。

第一輪第六指名：華盛頓國民— 倫登(Anthony Rendon)

倫登。 路透

如果球迷對於2019年世界大賽還有印象話，當年總是能在關鍵時刻為國民隊打下關鍵分數就是倫登。這名來自萊斯大學三壘手，雖然僅入選過全明星賽一次且球風也沒有馬恰多般華麗與引人注目，但是穩健打擊火力與良好守備，仍舊為自己迎來一紙7年2億4500萬美金合約。

第一輪第八指名：克里夫蘭印地安人— 林多(Francisco Lindor)

林多。 法新社

不用多做介紹，四次入圍全明星賽，兩度拿下游擊手金手套獎與一座銀棒獎，林多儼然是當今大聯盟中游擊手的一哥。有速度、有守備與長打能力，林多幾乎是囊括所有棒球員該有的屬性，印地安人能在第八順位選進林多可說是物超所值。

第一輪第52指名：坦帕灣光芒 — 史奈爾 (Blake Snell)

史奈爾。 路透

一向在選秀會中獨具慧眼的光芒隊，在這屆選秀會中也同樣如出一徹在三明治選秀裡挑走了來自華盛頓州的高中生投手史奈爾。史奈爾也不負所望的在大聯盟投出一片天，不僅是2018年的塞揚獎得主，並且帶領著光芒隊在疫情球季裡殺入世界大賽，雖然沒能幫助光芒奪冠，但是史奈爾的身手早已受到眾人肯定。

第五輪第172指名：波士頓紅襪—貝茲(Mookie Betts)

貝茲。 法新社

人說英雄不怕出身低，這句話在大聯盟每幾年就會出現一次，貝茲就是2011梯中最具代表性的人物。來自田納西州貝茲，2011年以高中畢業生的身份被紅襪隊給挑中，就此展開他的職業生涯。可是紅襪隊可能沒想到，這名從第五輪選進來的選手，最後竟然成為2018年美聯年度最有價值球員，除此之外四度入選全明星賽、五座金手套和四座銀棒獎等殊榮怎麼看都不會是一名第五

輪選秀該有的成績。就算2020年貝茲被交易至國聯的道奇也沒有令他水土不服，反而一路帶領道奇直搗黃龍，拿下他個人生涯的第二座世界大賽冠軍。