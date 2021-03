MLB／不相信太空人冠軍是偷來的 卡布雷拉力挺教練辛區

底特律老虎隊老大哥卡布雷拉(Miguel Cabrera)今(18日)日針對總教練辛區(A.J. Hinch)帶領的前東家太空人發表了評論,他認為2017年太空人贏下的世界冠軍並不是偷來的,並力挺現任的新教練。

Miguel Cabrera doesn't believe the Astros 2017 World Series is tainted.



