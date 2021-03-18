MLB／不相信太空人冠軍是偷來的 卡布雷拉力挺教練辛區

底特律老虎隊老大哥卡布雷拉（Miguel Cabrera）今（18日）日針對總教練辛區（A.J. Hinch）帶領的前東家太空人發表了評論，他認為2017年太空人贏下的世界冠軍並不是偷來的，並力挺現任的新教練。

Miguel Cabrera doesn't believe the Astros 2017 World Series is tainted.



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被記者問到被引起作弊風波的前太空人教練辛區執教有什麼想法，卡布雷拉回應：「那是bullsh**，我不在乎這些。」

根據2020年1月的聯盟調查，休士頓太空人隊在2017年季後賽與2018年例行賽皆有在外野使用攝影機偷投手暗號的跡象，儘管多數人相信這起偷暗號事件為太空人打者帶來了莫大的幫助，卡布雷拉則認為此事並無法帶來太大影響，這位2012年打擊三冠王與四屆打擊王強調，要贏得世界大賽，仍需要出色的實力，而且打擊並沒有那麼簡單，並不是知道來的是什麼球種就能打得好。

「到頭來還是棒球。」卡布雷拉說道。大聯盟最後裁定太空人教頭辛區與總管盧諾（Jeff Luhnow）禁賽一年，而球團也順勢將兩者開除。

針對新賽季的教頭辛區，卡布雷拉表示：「他是個非常聰明、熱情的人，他對棒球瞭若指掌，跟我們的對話也相當誠懇，我不在乎他們過去在休士頓幹了什麼，唯一能確定的是，過去三到五年他對太空人帶來了莫大的成功。」

37歲的卡布雷拉距離3000安500轟的里程碑還差134支安打和13支全壘打，曾獲2屆MVP、4屆打擊王、7座銀棒獎與11次入選明星賽的他也在新人年的2003年（馬林魚時期）贏下世界大賽，可謂獲獎無數，從採訪中可以看出他對新教練的支持。