MLB／羅德里奎茲主投開幕戰 紅襪委內瑞拉第一人

今天（18日）紅襪隊教頭柯拉（Alex Cora）向媒體宣佈，新賽季開幕戰投手確定為熱身賽表現優異的羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez），而這也是史上第一位委內瑞拉球員擔任紅襪隊的開幕戰投手。

「E-Rod」羅德里奎茲過去5年撐起球隊的中段輪值，在2019年投球局數首度突破200局，並在球隊戰績在五成左右徘徊時勇奪19勝，防禦率及FIP年年落在3.5-4.0左右，表現堪稱穩健，可惜在去年不幸染疫導致整季報銷。

本季回歸的羅德里奎茲熱身賽表現優秀，在3場先發、總計11.2局的投球中送出14次三振，防禦率2.31，今天對陣台灣好手林子偉所屬的雙城也投出5局失1分的好投。

紅襪教頭柯拉對此表示：「他是我們最好的投手，也在19年賽季有很棒的表現，去年他因健康問題無法投球，而現在的他已展現出自己狀態相當良好，並且也準備好了。他會是我們的開幕戰先發。」

此外，羅德里奎茲將成為第一位擔綱紅襪開幕戰投手的委內瑞拉球員，過去曾投過紅襪開幕戰的拉丁裔選手僅有兩位——「神右」馬丁尼茲（Pedro Martinez）與提安特（Luis Tiant）。