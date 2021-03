MLB／大谷翔平先發一棒再敲安 熱身賽好表現總管不意外

日籍旅美「二刀流」大谷翔平今(18日)熱身賽以先發第一棒出賽,合計一個打數一支安打,另獲一次保送上壘,熱身賽打擊率、攻擊指數更是高達.600與1.809。

大谷翔平首棒面對水手隊先發投手弗雷克森(Chris Flexen),第一局先獲保送,靠著隊友的打擊支援回本壘得分,二局再獲打擊機會,他再揮出反方向安打上壘,綜合他在熱身賽的表現,已經連8場出現安打,今天還跑出第一次盜壘,總計20個打數4支全壘打7分打點、打擊率.600、攻擊指數1.809。

Angels GM Perry Minasian on Shohei Ohtani: "Not surprised how well he's playing. I felt confident with the work he put in this offseason. I like where he's at mentally. I think he's in a really good place, very confident. He's having a great spring, & hopefully it carries over."