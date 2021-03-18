MLB／大谷翔平先發一棒再敲安 熱身賽好表現總管不意外

日籍旅美「二刀流」大谷翔平今（18日）熱身賽以先發第一棒出賽，合計一個打數一支安打，另獲一次保送上壘，熱身賽打擊率、攻擊指數更是高達.600與1.809。

大谷翔平首棒面對水手隊先發投手弗雷克森（Chris Flexen），第一局先獲保送，靠著隊友的打擊支援回本壘得分，二局再獲打擊機會，他再揮出反方向安打上壘，綜合他在熱身賽的表現，已經連8場出現安打，今天還跑出第一次盜壘，總計20個打數4支全壘打7分打點、打擊率.600、攻擊指數1.809。

Angels GM Perry Minasian on Shohei Ohtani: "Not surprised how well he's playing. I felt confident with the work he put in this offseason. I like where he's at mentally. I think he's in a really good place, very confident. He's having a great spring, & hopefully it carries over." — Greg Beacham (@gregbeacham) March 17, 2021

天使總管梅納西(Perry Minasian)針對大谷翔平的表現說道：「毫不意外，我對他在休賽季所做的努力感到非常有信心。我認為他會有個非常有效率的春訓。我喜歡他現在的身體狀態，他比過去要更強壯了。我也喜歡他現在的精神狀態，我覺得他現在處在一個絕佳的位置，希望他的狀態能延續下去。」