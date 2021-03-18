快訊

【太陽花揭密／上】王金平還原「半分忠」事件前 國民黨連環錯誤讓學運爆發

旅遊泡泡返台上班不可接觸人群！ 指揮中心：櫃姐等職業恐需短暫轉內勤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平先發一棒再敲安 熱身賽好表現總管不意外

聯合新聞網 / 綜合報導
日籍旅美「二刀流」大谷翔平今（18日）熱身賽以先發第一棒出賽，合計一個打數一支安打，另獲一次保送上壘。 路透社
日籍旅美「二刀流」大谷翔平今（18日）熱身賽以先發第一棒出賽，合計一個打數一支安打，另獲一次保送上壘。 路透社

日籍旅美「二刀流」大谷翔平今（18日）熱身賽以先發第一棒出賽，合計一個打數一支安打，另獲一次保送上壘，熱身賽打擊率、攻擊指數更是高達.600與1.809。

大谷翔平首棒面對水手隊先發投手弗雷克森（Chris Flexen），第一局先獲保送，靠著隊友的打擊支援回本壘得分，二局再獲打擊機會，他再揮出反方向安打上壘，綜合他在熱身賽的表現，已經連8場出現安打，今天還跑出第一次盜壘，總計20個打數4支全壘打7分打點、打擊率.600、攻擊指數1.809。

天使總管梅納西(Perry Minasian)針對大谷翔平的表現說道：「毫不意外，我對他在休賽季所做的努力感到非常有信心。我認為他會有個非常有效率的春訓。我喜歡他現在的身體狀態，他比過去要更強壯了。我也喜歡他現在的精神狀態，我覺得他現在處在一個絕佳的位置，希望他的狀態能延續下去。」

相關新聞

天下最顧人怨的老闆 專門搞砸豪門

在好萊塢愛情喜劇『絕配冤家』（How to Lose a Guy in 10 Days）中，女主角凱特‧哈德森（Kate Hudson）的角色專為女性雜誌撰寫『How to ……』的專欄。我們假設一個

MLB／羅德里奎茲主投開幕戰 紅襪委內瑞拉第一人

今天（18日）紅襪隊教頭柯拉（Alex Cora）向媒體宣佈，新賽季開幕戰投手確定為熱身賽表現優異的羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez），而這也是史上第一位委內瑞拉球員擔任紅襪隊的開幕戰投

MLB／大谷翔平先發一棒再敲安 熱身賽好表現總管不意外

日籍旅美「二刀流」大谷翔平今（18日）熱身賽以先發第一棒出賽，合計一個打數一支安打，另獲一次保送上壘，熱身賽打擊率、攻擊指數更是高達.600與1.809。 大谷翔平首棒面對水手隊先發投手弗雷克森

MLB／林子偉與隊友上演美技觸殺 打擊率仍近四成

旅美的台灣好手林子偉在今日（18日）雙城對戰紅襪的熱身賽中替補出場，合計1打數遭到三振，打擊率稍稍降至.385，其中值得一提的是6局下與隊友的漂亮守備。 林子偉在6局上上場代跑，二壘守備上也可圈

MLB／道奇祭左右護法 克蕭、鮑爾卻合挨4轟狂失7分

道奇今(17)日面對釀酒人，推派剛被指定為開幕戰先發投手的克蕭（Clayton Kershaw）登板，主投4局被敲出8支安打包含2轟丟掉5分，而接替投球的鮑爾(Trevor Bauer)雖然繳出5局飆

MLB／筒香嘉智年薪光芒第二高 春訓16打數卻一半是三振

光芒今(17)日熱身賽對決金鶯，日籍強打筒香嘉智連續兩天以先發一壘手姿態登場，但狀況依舊低迷，本場比賽筒香2打數沒有安打，吞下2次三振，累計打擊率僅有0.063。 由於主戰一壘手崔志萬因膝蓋痠痛無法

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。