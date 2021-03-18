MLB／林子偉與隊友上演美技觸殺 打擊率仍近四成
旅美的台灣好手林子偉在今日（18日）雙城對戰紅襪的熱身賽中替補出場，合計1打數遭到三振，打擊率稍稍降至.385，其中值得一提的是6局下與隊友的漂亮守備。
林子偉在6局上上場代跑，二壘守備上也可圈可點，紅襪蓋提斯（Michael Gettys）在2出局一壘有人時敲出右外野安打，此時壘上的跑者阿勞茲（Jonathan Arauz）奔向三壘，右外野手阿斯圖迪歐（Willians Astudillo）精準的雷射肩傳向往三壘補位的林子偉，成功完成觸殺結束半局。
紅襪此役派出陣中最穩定的先發投手羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）上陣，雙城全隊打線遭到封鎖，全場僅擠出3安得1分，最後以9：1輸球，而林子偉也在8局上輪番上場打擊，雖然遭到三振，打擊率仍保有近四成的.385。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言