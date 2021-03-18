MLB／林子偉與隊友上演美技觸殺 打擊率仍近四成

旅美的台灣好手林子偉在今日（18日）雙城對戰紅襪的熱身賽中替補出場，合計1打數遭到三振，打擊率稍稍降至.385，其中值得一提的是6局下與隊友的漂亮守備。

林子偉在6局上上場代跑，二壘守備上也可圈可點，紅襪蓋提斯（Michael Gettys）在2出局一壘有人時敲出右外野安打，此時壘上的跑者阿勞茲（Jonathan Arauz）奔向三壘，右外野手阿斯圖迪歐（Willians Astudillo）精準的雷射肩傳向往三壘補位的林子偉，成功完成觸殺結束半局。

紅襪此役派出陣中最穩定的先發投手羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）上陣，雙城全隊打線遭到封鎖，全場僅擠出3安得1分，最後以9：1輸球，而林子偉也在8局上輪番上場打擊，雖然遭到三振，打擊率仍保有近四成的.385。