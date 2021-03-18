天下最顧人怨的老闆 專門搞砸豪門

在好萊塢愛情喜劇『絕配冤家』（How to Lose a Guy in 10 Days）中，女主角凱特‧哈德森（Kate Hudson）的角色專為女性雜誌撰寫『How to ……』的專欄。我們假設一個狀況，她今天要寫一篇：「如何讓一支豪門球隊瞬間崩壞？」答案很簡單，就是六個字：法蘭克‧麥考特（Frank McCourt）。

2004年，趁著道奇隊財務出現麻煩，梅鐸所擁有的新聞集團急於脫手，房地產大亨麥考特用半買半騙的方式，只拿一塊波士頓地區24英畝的停車場，就換到了道奇隊。在新聞集團的六年期間，道奇隊連一場季後賽都沒贏過。事實上，他們自從1988年拿到世界大賽冠軍後，就在十月一勝難求。而在這六年中，他們還把隊上的頭號巨星皮亞薩（Mike Piazza）送走，早就惹毛了道奇球迷。

麥考特在接手後的首場記者會，就宣稱要讓道奇重回昔日榮光：「我們不只是買下球隊，我們是要來拿世界冠軍的。我的首要目標就是要終結低潮，我知道我能提供勝利需要的領導能力。」的確，道奇隊在2004年贏了十五年來的第一場季後賽，還在2008到2009年兩度闖進國聯冠軍賽，但也做了不少令球迷髮指的事，像是免費放走未來的名人堂三壘手貝爾崔（Adrian Beltre），在一堆過氣球皮身上花了冤枉錢，像史密特(Jason Schmidt)、皮耶(Juan Pierre)、瓊斯(Andruw Jones)這三人就賺了道奇隊超過一億美金。

如果只是平白當冤大頭，也就算了，麥考特捅出的財務窟窿才叫誇張。儘管在他擁有道奇的前七年間，他們的入場觀眾人數在國聯不排第一也排第二，但他當在2009年和首任妻子打離婚官司時，種種惡形惡狀一一爆出，像是拿球隊的收入來買豪宅、用幾百萬台幣的待遇請專屬造型師、請靈媒幫道奇隊開釋等等。當道奇球迷發現麥考特支付前妻的一億元贍養費是出自球隊口袋時，更是群情沸騰。在2011年，道奇隊的負債已經高達四億元，擅長財務槓桿的麥考特也撐不住，和大聯盟打起了破產官司。

但長袖善舞的麥考特再度展現他的手腕，一位曾在商場上和他交手過的大亨形容麥考特『極會玩弄別人的錢』，他把債台高築的道奇隊，以創紀錄的21.5億元天價，賣給由魔術強森所率領的古根漢集團。當時道奇和福斯電視網的電視轉播合約即將到期，讓新老闆可以去重談最重要的收入來源－轉播金。在賣掉道奇隊後，原本在破產邊緣的麥考特又搖身一變，又成了好野人。

2016年，麥考特拿出四千五百萬歐元，從前Adidas CEO路易－崔福（Robert Louis-Dreyfus）的遺孀瑪格麗塔手中，買下法國豪門足球隊－馬賽隊，天王巨星席丹的母隊。在瑪格麗塔剛剛接手的首季，2009/10年賽季，馬賽拿下了25年來第一座法甲冠軍。儘管如此，瑪格麗塔對經營足球隊興趣缺缺，身為全世界最有錢的俄羅斯女性（當時富比世估計她的身價高達56億美金），她用賤價就把這支百年豪門讓給了麥考特，自己只保留五趴的股份。

根據The Athletic的資深作家奈特（Molly Knight），為法國體育大報『團隊報』主跑馬賽隊的記者葛瑞瓜（Mathieu Gregoire）聲稱『當麥考特聽到他購買馬賽隊的請求被法國足協核准時』，他和麥老闆一起坐在車上。葛瑞瓜說馬賽球迷一開始很高興有個美國新老闆。「但好像有點誤會，當我們聽到道奇隊的美國億萬富翁老闆有意要買球隊時，我們都以為是古根漢集團。」葛瑞瓜認為當時麥考特對足球一無所知，「我們都很懷疑一個美國房地產商人幹嘛跑來買馬賽隊，他在搞什麼？但他說他會花錢投資球隊，那是那時球迷想聽到的。」

和道奇時期一樣，麥考特一接手球隊，旋即宣布『馬賽歐冠計畫』，要立即投入兩億歐元資金，目標是打進歐洲冠軍聯賽。歐冠只有歐洲各個頂級職業聯盟的頂級球隊能加入，法甲只有三個名額。推特馬賽版的版主說：「麥考特說，如果有需要，他會去買世界頂級球星，像是梅西這種級數。我們一開始時懷疑他知不知道他在說什麼啊，他懂足球嗎？即使我們心存疑慮，但在多年掙扎後，我們還是願意有夢最美，希望相隨。」

馬賽是法國第二大城，馬賽隊成立於1899年（比紅襪和洋基還早兩年），而在這122年中，馬賽隊就是馬賽市的中心，全城的氣氛取決於球隊的戰績。上季馬賽贏得法甲聯賽亞軍，在睽別六年後，重回歐冠聯賽，卻在本季歐冠小組賽中六戰輸了五場，墊底出局，雪上加霜的是，聯賽成績也在擺爛，在一月中旬的三連敗後，馬賽球迷終於爆發，一月底時衝入馬賽隊的訓練基地，和球員及隊職員發生衝突，演變成一場暴動，連西班牙後衛岡薩雷茲（Alvardo Gonzalez）都被物品砸傷。馬賽隊當晚的比賽也被迫中止。

其實我們要說點公平話，麥考特的確實現了諾言，兩億歐元的資金有到位，只是這些錢又有大多數花在過氣的球星身上，沒有用在刀口。更現實的事情，就是他們的主要對手，在最近八季拿七冠的大巴黎隊，背後有著卡達王室的支持，投資的數額遠超過麥考特的能耐。

麥考特接手後，請來擁有哈佛MBA學位，英文流利的艾哈德（Jacques Henri Eyraud）擔任總裁，實際管理球隊，麥考特自己留在美國享受。葛瑞瓜說，麥考特在當馬賽老闆的第一年，有去過兩場主場比賽，接下來大概一年就一場吧。「他可能會去我們遠征到摩納哥那場比賽，因為我聽說他在那邊有棟房子。」

麥考特(左)賣了道奇隊後當了馬賽隊的老闆，但他極少去看球，人多半是待在美國，倒是可以蹭法國總統馬克宏(右)的機會他沒錯過。 歐新社資料照片

艾哈德的經營績效和球隊戰績都不理想，更不妙的因素是，他是巴黎人，很多馬賽球迷都認為他是大巴黎隊的暗樁。在暴動發生前數週起，馬賽球迷就開始在主場擺上『臭巴黎佬，滾出這裡』和『JHE，馬賽要吐掉你』等標語。在2月19號，數個馬賽的主力應援團聯合召開記者會，要求麥考特「得要走出他的城堡，我們根本不知道你人在哪，我們不要個不見人影的老闆，我們要的是個能同舟共濟的老闆。」一週後，艾哈德被開除了。

葛瑞瓜說：「（麥考特）既不懂足球，又跟這區域毫無淵源，地方父老都在問：他幹嘛跑來啊？」這問題連馬賽市長帕揚（Benoit Payan）都想知道，麥考特曾經當面回答過市長，他父親在二戰時服役於美國陸軍第十四裝甲師，曾在1944年10月29號登陸馬賽，幫助法國脫離德國掌控。很牽強，對不對？在開除艾哈德後，麥考特緊急飛往法國滅火，他承諾會多留在馬賽，而且沒打算賣球隊，因為他想要他的子孫能繼承這支球隊。

為了平息眾怒，麥考特趕緊換上新的球隊總裁和總教練。 美聯社

這又聽起來很耳熟，當年麥考特也說希望把道奇隊留給子孫。旅居美國的馬賽球迷皮亞拉（Loic Pialat），本身是個新聞記者，他極為沉痛地說：「馬賽隊在當地就是政治，就是一切，全法國也許沒有任何一個地區和球隊的關係如此緊密。球隊踢得好，大家都開心，政客也受惠。麥考特不能來這邊油嘴滑舌一番，就想安全過關。當你是馬賽隊的老闆時，你擁有的是市民靈魂的一部分。所以我的問題是：你真的希望麥考特擁有我們靈魂的一部分嗎？」

答案應該很明顯了。