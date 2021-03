天下最顧人怨的老闆 專門搞砸豪門

在好萊塢愛情喜劇『絕配冤家』(How to Lose a Guy in 10 Days)中,女主角凱特‧哈德森(Kate Hudson)的角色專為女性雜誌撰寫『How to ……』的專欄。我們假設一個狀況,她今天要寫一篇:「如何讓一支豪門球隊瞬間崩壞?」答案很簡單,就是六個字:法蘭克‧麥考特(Frank McCourt)。

2004年,趁著道奇隊財務出現麻煩,梅鐸所擁有的新聞集團急於脫手,房地產大亨麥考特用半買半騙的方式,只拿一塊波士頓地區24英畝的停車場,就換到了道奇隊。在新聞集團的六年期間,道奇隊連一場季後賽都沒贏過。事實上,他們自從1988年拿到世界大賽冠軍後,就在十月一勝難求。而在這六年中,他們還把隊上的頭號巨星皮亞薩(Mike Piazza)送走,早就惹毛了道奇球迷。

麥考特在接手後的首場記者會,就宣稱要讓道奇重回昔日榮光:「我們不只是買下球隊,我們是要來拿世界冠軍的。我的首要目標就是要終結低潮,我知道我能提供勝利需要的領導能力。」的確,道奇隊在2004年贏了十五年來的第一場季後賽,還在2008到2009年兩度闖進國聯冠軍賽,但也做了不少令球迷髮指的事,像是免費放走未來的名人堂三壘手貝爾崔(Adrian Beltre),在一堆過氣球皮身上花了冤枉錢,像史密特(Jason Schmidt)、皮耶(Juan Pierre)、瓊斯(Andruw Jones)這三人就賺了道奇隊超過一億美金。

如果只是平白當冤大頭,也就算了,麥考特捅出的財務窟窿才叫誇張。儘管在他擁有道奇的前七年間,他們的入場觀眾人數在國聯不排第一也排第二,但他當在2009年和首任妻子打離婚官司時,種種惡形惡狀一一爆出,像是拿球隊的收入來買豪宅、用幾百萬台幣的待遇請專屬造型師、請靈媒幫道奇隊開釋等等。當道奇球迷發現麥考特支付前妻的一億元贍養費是出自球隊口袋時,更是群情沸騰。在2011年,道奇隊的負債已經高達四億元,擅長財務槓桿的麥考特也撐不住,和大聯盟打起了破產官司。

但長袖善舞的麥考特再度展現他的手腕,一位曾在商場上和他交手過的大亨形容麥考特『極會玩弄別人的錢』,他把債台高築的道奇隊,以創紀錄的21.5億元天價,賣給由魔術強森所率領的古根漢集團。當時道奇和福斯電視網的電視轉播合約即將到期,讓新老闆可以去重談最重要的收入來源-轉播金。在賣掉道奇隊後,原本在破產邊緣的麥考特又搖身一變,又成了好野人。

2016年,麥考特拿出四千五百萬歐元,從前Adidas CEO路易-崔福(Robert Louis-Dreyfus)的遺孀瑪格麗塔手中,買下法國豪門足球隊-馬賽隊,天王巨星席丹的母隊。在瑪格麗塔剛剛接手的首季,2009/10年賽季,馬賽拿下了25年來第一座法甲冠軍。儘管如此,瑪格麗塔對經營足球隊興趣缺缺,身為全世界最有錢的俄羅斯女性(當時富比世估計她的身價高達56億美金),她用賤價就把這支百年豪門讓給了麥考特,自己只保留五趴的股份。

根據The Athletic的資深作家奈特(Molly Knight),為法國體育大報『團隊報』主跑馬賽隊的記者葛瑞瓜(Mathieu Gregoire)聲稱『當麥考特聽到他購買馬賽隊的請求被法國足協核准時』,他和麥老闆一起坐在車上。葛瑞瓜說馬賽球迷一開始很高興有個美國新老闆。「但好像有點誤會,當我們聽到道奇隊的美國億萬富翁老闆有意要買球隊時,我們都以為是古根漢集團。」葛瑞瓜認為當時麥考特對足球一無所知,「我們都很懷疑一個美國房地產商人幹嘛跑來買馬賽隊,他在搞什麼?但他說他會花錢投資球隊,那是那時球迷想聽到的。」

和道奇時期一樣,麥考特一接手球隊,旋即宣布『馬賽歐冠計畫』,要立即投入兩億歐元資金,目標是打進歐洲冠軍聯賽。歐冠只有歐洲各個頂級職業聯盟的頂級球隊能加入,法甲只有三個名額。推特馬賽版的版主說:「麥考特說,如果有需要,他會去買世界頂級球星,像是梅西這種級數。我們一開始時懷疑他知不知道他在說什麼啊,他懂足球嗎?即使我們心存疑慮,但在多年掙扎後,我們還是願意有夢最美,希望相隨。」

馬賽是法國第二大城,馬賽隊成立於1899年(比紅襪和洋基還早兩年),而在這122年中,馬賽隊就是馬賽市的中心,全城的氣氛取決於球隊的戰績。上季馬賽贏得法甲聯賽亞軍,在睽別六年後,重回歐冠聯賽,卻在本季歐冠小組賽中六戰輸了五場,墊底出局,雪上加霜的是,聯賽成績也在擺爛,在一月中旬的三連敗後,馬賽球迷終於爆發,一月底時衝入馬賽隊的訓練基地,和球員及隊職員發生衝突,演變成一場暴動,連西班牙後衛岡薩雷茲(Alvardo Gonzalez)都被物品砸傷。馬賽隊當晚的比賽也被迫中止。

其實我們要說點公平話,麥考特的確實現了諾言,兩億歐元的資金有到位,只是這些錢又有大多數花在過氣的球星身上,沒有用在刀口。更現實的事情,就是他們的主要對手,在最近八季拿七冠的大巴黎隊,背後有著卡達王室的支持,投資的數額遠超過麥考特的能耐。

麥考特接手後,請來擁有哈佛MBA學位,英文流利的艾哈德(Jacques Henri Eyraud)擔任總裁,實際管理球隊,麥考特自己留在美國享受。葛瑞瓜說,麥考特在當馬賽老闆的第一年,有去過兩場主場比賽,接下來大概一年就一場吧。「他可能會去我們遠征到摩納哥那場比賽,因為我聽說他在那邊有棟房子。」

麥考特(左)賣了道奇隊後當了馬賽隊的老闆,但他極少去看球,人多半是待在美國,倒是可以蹭法國總統馬克宏(右)的機會他沒錯過。 歐新社資料照片

艾哈德的經營績效和球隊戰績都不理想,更不妙的因素是,他是巴黎人,很多馬賽球迷都認為他是大巴黎隊的暗樁。在暴動發生前數週起,馬賽球迷就開始在主場擺上『臭巴黎佬,滾出這裡』和『JHE,馬賽要吐掉你』等標語。在2月19號,數個馬賽的主力應援團聯合召開記者會,要求麥考特「得要走出他的城堡,我們根本不知道你人在哪,我們不要個不見人影的老闆,我們要的是個能同舟共濟的老闆。」一週後,艾哈德被開除了。

葛瑞瓜說:「(麥考特)既不懂足球,又跟這區域毫無淵源,地方父老都在問:他幹嘛跑來啊?」這問題連馬賽市長帕揚(Benoit Payan)都想知道,麥考特曾經當面回答過市長,他父親在二戰時服役於美國陸軍第十四裝甲師,曾在1944年10月29號登陸馬賽,幫助法國脫離德國掌控。很牽強,對不對?在開除艾哈德後,麥考特緊急飛往法國滅火,他承諾會多留在馬賽,而且沒打算賣球隊,因為他想要他的子孫能繼承這支球隊。

為了平息眾怒,麥考特趕緊換上新的球隊總裁和總教練。 美聯社

這又聽起來很耳熟,當年麥考特也說希望把道奇隊留給子孫。旅居美國的馬賽球迷皮亞拉(Loic Pialat),本身是個新聞記者,他極為沉痛地說:「馬賽隊在當地就是政治,就是一切,全法國也許沒有任何一個地區和球隊的關係如此緊密。球隊踢得好,大家都開心,政客也受惠。麥考特不能來這邊油嘴滑舌一番,就想安全過關。當你是馬賽隊的老闆時,你擁有的是市民靈魂的一部分。所以我的問題是:你真的希望麥考特擁有我們靈魂的一部分嗎?」

答案應該很明顯了。