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MLB／道奇祭左右護法 克蕭、鮑爾卻合挨4轟狂失7分

聯合新聞網 / 綜合報導
道奇兩大王牌克蕭、鮑爾接力登板，卻合挨4轟狂失7分。 美聯社
道奇兩大王牌克蕭、鮑爾接力登板，卻合挨4轟狂失7分。 美聯社

道奇今(17)日面對釀酒人，推派剛被指定為開幕戰先發投手的克蕭（Clayton Kershaw）登板，主投4局被敲出8支安打包含2轟丟掉5分，而接替投球的鮑爾(Trevor Bauer)雖然繳出5局飆7次三振的好投，但仍挨了2記陽春彈，終場道奇以2比7落敗。

克蕭首局狀況不穩，釀酒人以王寇頓(Kolten Wong)、烏力亞斯（Luis Urias）的「背靠背」全壘打取得領先，3局上克蕭再被擊出4支安打丟3分，4局投出3上3下後便退場，克蕭今日主投4局被敲8支安打失5分，另有3次三振及1次保送，最快球速來到91英哩。

接替登板的包爾吃下剩餘局數，投5局飆出7次三振沒有任何保送，但美中不足的是也挨了梅爾（Luke Maile）、葛林（Zach Green）各一發陽春彈，丟掉2分。

不過道奇仍有收穫，2019年國聯MVP貝林格（Cody Bellinger）在去年休賽季動肩膀手術後，於今日首度出賽，3打數中雖然未出現安打，但對於傷後復出的貝林格來說是好的開始。

手術 鮑爾

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