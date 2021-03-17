MLB／筒香嘉智年薪光芒第二高 春訓16打數卻一半是三振

光芒今(17)日熱身賽對決金鶯，日籍強打筒香嘉智連續兩天以先發一壘手姿態登場，但狀況依舊低迷，本場比賽筒香2打數沒有安打，吞下2次三振，累計打擊率僅有0.063。

由於主戰一壘手崔志萬因膝蓋痠痛無法出賽，筒香嘉智獲得連續兩場的機會，一局下面對前塞揚強投「國王」赫南德茲(Felix Hernandez)吞下三振，二局下獲保送後，靠著祖尼諾(Mike Zunino)三分彈跑回本壘，三局下再度遭到三振，隨後便下場休息。

筒香嘉智去年出賽51場，打擊率僅有1成97，全壘打也只有8支，對日職生涯擁205轟得他，表現並未符合期待，而今季春訓仍無法擺脫低迷狀態，16個打數僅出現1支安打，慘吞8次三振，另有5次保送及1分打點，打擊率0.063。

根據《FANGRAPHS》的資料統計，光芒在去年休賽季不執行老將摩頓（Charlie Morton）合約，以及將王牌投手史奈爾(Blake Snell)送往教士後，本季筒香嘉智年薪來到700萬美元，僅次於中外野手基爾邁爾（Kevin Kiermaier）的1166萬。