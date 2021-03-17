MLB／限大都會賽季前談約 林多：沒談妥就進FA

紐約大都會在休賽季交易來的明星游擊手林多（Francisco Lindor），他在今（17日）告訴《New York Daily News》與其他記者，如果球隊不在賽季開始前與他簽下延長合約，那麽就要在賽季結束後進入自由市場了。

林多表示：「就像我之前說的，我不會在賽季進行中去談延長合約，而是會直接在賽季結束後投入自由市場」、「我必須全心全意投入比賽，如果我被合約的事搞到分心，這對我和球隊都不公平」、「所以如果他們沒有在春訓時期搞定，我就會投入自由球員市場。」

根據林多給的期限，大都會其實只剩兩個多禮拜著手延長合約事宜，不過他本人也提及雙方已經有過初步談判。

球團方則是向媒體表達對林多延的誠意，總裁艾德森（Sandy Alderson）在月初曾說球團會認真對待林多所給出的期限，並努力達成，但也希望能談判的門能持續打開到球季開打。

這個休賽季大都會展現出強烈的奪冠野心，送出游擊手羅沙里歐（AmedRosario）、西門內斯（Andres Gimenez）、小聯盟右投沃爾夫（Josh Wolf）、外野手葛林（Isaiah Greene）換取主菜林多與先發投手卡拉斯柯（Carlos Carrasco），如果最後沒能與林多達成延長合約並將他綁定，那也意味著這麼多的潛力新秀最後只換得這位明星游擊手的一年控制權，這是球團方最不願見到的結果。

然而考慮到老闆正是對衝基金之王科恩（Steve Cohen），不怕沒錢花的大都會最後與林多達成延長合約協議的可預期的，據棒球分析媒體《MLBTR》所述，總值很有機會來到3億美元。