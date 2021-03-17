MLB／洋基春訓做實驗 讓三壘手烏謝拉守游擊

洋基隊三壘手烏謝拉（Gio Urshela）去年守備穩健，甚至進入金手套的決選名單，今（17）日的熱身賽中他卻以先發游擊手登場，教頭布恩（Aaron Boone）表示：「我們想做個實驗。」

烏謝拉在今天洋基對陣老虎的比賽中鎮守游擊，打擊上單場2支2包括一分打點，還有一次的保送上壘，守備上2次守備機會都成功完成，沒有發生任何失誤。

賽後訪談中教頭布恩也稱讚烏謝拉的表現：「今天讓他守游擊防區是個實驗，我們想試試托瑞斯（Gleyber Torres）以外的游擊手選項，他今天表現得很棒，球打到他那邊就出局了」、「因為跟三壘同屬一側，他也很能適應游擊防區，這個實驗我在春訓時就想做了，以防哪天他真的需要站上的個位置。」

烏謝拉本人也欣然接受這樣的改變，「我有守過二壘和幾次一壘，我會在需要守任何位置的時候做好準備。」、「在游擊與三壘傳球的感覺很好，我覺得自己已經準備好了。」

去年托瑞斯在鎮守游擊的40場比賽中，進階防守數據UZR是-1.6，意即他的守備讓球隊多丟了1.6分，帳面上則是有9次的守備失誤。 美聯社

過去2年洋基隊登錄的先發游擊手都是素有「托天子」之稱的托瑞斯，不過去年由於賽季延後，他的身材也跟著走樣，過去總管凱許曼（Brian Cashman）就曾公開批評：「上賽季例行賽延遲開打後，我們花了一點時間在他身上做出調整，最後在剩餘20場比賽及季後賽上，才看到我們所認識的托瑞斯。」而這似乎也間接影響到了他的防守效率，去年他在鎮守游擊的40場比賽中，進階防守數據UZR是-1.6，意即他的守備讓球隊多丟了1.6分，帳面上則是有9次的守備失誤。

反觀縮水賽季的烏謝拉攻守都屬上乘，去年鎮守三壘的43場比賽中他就繳出5.4的UZR，進攻上的Statecast數據不論是擊球初速、被三振率與進階打擊數據xwOBA都有聯盟前15%水準，此外托瑞斯低迷的打擊成績或許也是布恩想尋求後備方案的原因之一。