MLB／大谷砲打美聯塞揚 轟過「打者之眼」教頭直呼神奇

天使隊「投打二刀流」大谷翔平在春訓熱身賽的打擊不斷令人吃驚，繼昨天雙響砲後，今天又從印地安人隊塞揚投手畢柏（Shane Bieber）手中開轟，而且是一發464呎的超大號全壘打，就連總教練麥登（Joe Maddon）也稱「神奇」。

天使隊今天靠火力擊倒印地安人隊，以17：8獲勝，3局下大谷翔平將球轟出中外野全壘打牆，而且飛越後方俗成「打者之眼」的30呎高大牆，估據這發全壘打距離464呎。

「這真的太神奇了。」總教練麥登表示：「他每次揮棒看起來都像是全力揮擊，每一球都往左邊或中間飛，就算2好球也是如此，他對自己的擊球感覺非常好，想要接下來10年都維持下去。」

除了這發全壘打，大谷翔平在第2局也有一支一壘打，總計3打數2安、2打點，熱身賽打擊率高達5成79，累積4轟，整體攻擊指數（OPS）更來到1.782的不可思議數字。