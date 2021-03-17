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MLB／與大谷同場開砲 張育成敲春訓第4轟全隊最多

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
張育成與大谷翔平同場開轟，兩人目前春訓都轟出4發全壘打！ 美聯社
張育成與大谷翔平同場開轟，兩人目前春訓都轟出4發全壘打！ 美聯社

印地安人隊台將張育成又開轟，今天對上天使隊之戰，轟出一發三分砲，累積4轟位居春訓熱身賽隊內全壘打王，同場先發的日籍好手大谷翔平也轟出一發2分砲，然而印地安人隊單場5次失誤太傷，最終以8：17落敗。

大谷翔平先在3局轟出兩分砲，張育成也在5局轟出一發三分砲回應，張育成今天擔任先發第五棒、三壘手，前兩打席分別敲出飛球、滾地球出局，第5局從查維茲（Jesse Chavez）手中轟出的三分砲，帶動單局6分攻勢。

張育成在第7局最後一打席敲出滾地球，總計4打數1安打、3打點，打擊率為2成73，長打率高達9成09，春訓熱身賽累積4轟是全隊最多，9分打點則排名第二。

張育成表示，在整個休賽季期間，他都嘗試將揮棒變得更簡短、能直接往球上攻擊，「這是我做的最大的改變」。

然而印地安人隊今天守備失誤太多輸球，羅沙里歐（Amed Rosario）移防中外野的第一場熱身賽，就包辦了3次失誤，張育成也被問到會給羅沙里歐什麼建議？張育成說：「我會告訴他，不要再去想過去的事，抬頭挺胸吧。」

由於吉曼尼茲（Andres Gimenez）搶下游擊手，印地安人隊為了羅沙里歐的打擊，將他安排到中外野嘗試，總教練法蘭柯納（Terry Francona）也說：「有失誤都怪我。」

張育成 印地安人 大谷翔平

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