MLB／與大谷同場開砲 張育成敲春訓第4轟全隊最多

印地安人隊台將張育成又開轟,今天對上天使隊之戰,轟出一發三分砲,累積4轟位居春訓熱身賽隊內全壘打王,同場先發的日籍好手大谷翔平也轟出一發2分砲,然而印地安人隊單場5次失誤太傷,最終以8:17落敗。

大谷翔平先在3局轟出兩分砲,張育成也在5局轟出一發三分砲回應,張育成今天擔任先發第五棒、三壘手,前兩打席分別敲出飛球、滾地球出局,第5局從查維茲(Jesse Chavez)手中轟出的三分砲,帶動單局6分攻勢。

