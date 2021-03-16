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桌球／為乾爸而戰 鄭怡靜世桌大聯盟混雙奪冠背後有洋蔥

中央社 / 台北16日電
林昀儒與鄭怡靜(前)在世桌大聯盟混雙奪冠。 新華社
林昀儒與鄭怡靜(前)在世桌大聯盟混雙奪冠。 新華社

在世界桌球職業大聯盟（WTT）球星挑戰賽混雙冠軍賽前，台灣桌球一姐鄭怡靜接獲乾爸過世消息，她強忍悲傷心情，抱持著為乾爸而戰的想法，最終用冠軍盃向天上的乾爸致敬。

鄭怡靜與桌球一哥林昀儒這次連兩站WTT卡達混雙賽事都高舉金盃，混雙排名更首度登上世界第一，在結束賽事後，昨天搭機啟程，中途在土耳其轉機，今天傍晚抵達台灣。

鄭怡靜歷經4個多月海外征戰、訓練，這次回台的行李箱多了2座冠軍獎盃，終於回到熟悉的台灣，但卻再也等不到乾爸陳俊華的關心話語，從2018年相識至今的乾爸陳俊華，在13日卡達球星挑戰賽冠軍賽當天早上過世。

在鄭怡靜眼裡，乾爸是一名非常熱心又關心選手的長輩，她說：「我非常敬重他，其實有很多次心情不好時，都會跟乾爸講電話，其實乾爸不用說什麼，只要聽到他的聲音，我就被療癒。」

鄭怡靜與陳俊華之間儘管沒有血緣關係，但彼此間卻有著一定的默契，她透露，「有好幾次想跟他抱怨事情，但打給他又怕他擔心我，我沒有說，但是乾爸好像都跟我心靈相通，反而會主動問我是不是有事」。

在關鍵冠軍賽前得知乾爸過世，鄭怡靜坦言，心情多少受到影響，但想起乾爸跟她說過一席話，「拚給他看，拚就對了」，讓她重新打起精神。

鄭怡靜透露，「那一戰其實算是我為乾爸而戰，也向他致敬」，她也付諸實際行動帶回冠軍，向乾爸表達感謝。

鄭怡靜 桌球 林昀儒

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