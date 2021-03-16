MLB／澤村拓一1.1局丟6保送 柯拉舉兩位日籍投手緩頰

效力於紅襪的日籍投手澤村拓一，今(16)日面對同區對手光芒再度登板，但仍深受控球不佳的困擾，中繼0.2局雖然投出2次三振，但也投出3次保送失1分，春訓兩戰下來澤村拓一防禦率高達13.50，賽後紅襪總教練柯拉（Alex Cora）並不擔心，也拿兩位曾經共事過的日籍投手為澤村緩頰。

澤村拓一於5局下中繼登板，先是遭基爾邁爾（Kevin Kiermaier）打出二壘安打，接著再犯控球老毛病，投出2次保送，雖然在滿壘無人出局的情況下，接連三振強打阿羅薩雷納(Randy Arozarena)及勞爾（Brandon Lowe），但還是對迪亞茲（Yandy Diaz）投出保送，讓光芒不費吹灰之力拿下追平分，澤村拓一也再度投不滿一局被換下場，兩戰合計1.1局雖投出3次三振，但也送出驚人的6次保送。

此戰澤村拓一直球速度來到96英哩，他也表示速球及滑球發揮出不錯的效果，「我覺得今天的控球更好一些，我還是需要作出調整，不能堅持在日本的投球方式，這裡的打者都有能力將球送往外野深處，這也是我要適應的地方，今天確實受到了教訓，但也有收穫。」

而紅襪總教練柯拉並不擔心澤村拓一的狀況，他認為這位日職救援經驗豐富的老將會找回狀況，「我們可以看得出他非常投入，他的狀態很好，只要繼續努力讓自己逐漸適應好球帶，我相信他會擺脫掙扎的。」

柯拉在2005至2008年效力紅襪，也曾經與日籍投手松坂大輔及岡島秀樹共事，兩位遠渡重洋來到大聯盟的艱困過程，也被柯拉看在眼裡，「我知道這不是件容易的事，我們正努力讓澤村感到舒適。」