聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／克蕭第九度扛道奇開幕戰先發 教頭：因為他值得
衛冕軍道奇的先發輪值星光熠熠，也讓外界期待誰將會榮庸球隊開幕戰先發投手，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）也在近日給出答案，宣布將由王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）擔綱重任。
這也是克蕭職業生涯第9次扛起開幕戰先發投手的角色，自2011年來皆被賦予重任，但近兩年近因傷勢而遭到替換，2019年克蕭因肩傷而改由柳賢振擔綱，而去年縮水球季克蕭則是在賽前4小時感到背部僵硬，再度更換人選，改由小將梅伊（Dustin May）先發。
克蕭去年共投58.1局，仍然繳出2.16防禦率、62次三振僅8次保送，直球速度也重回92英哩，更是在季後賽擺脫一條蟲的毛病，5場先發僅有2.93防禦率，也幫助道奇拿下夢寐以求的世界大賽冠軍。
儘管隊內有著前塞揚左投普萊斯(David Price)、布勒（Walker Buehler）坐鎮，休賽季也簽下新科塞揚包爾(Trevor Bauer)，羅伯茲仍然將開幕戰先發棒子交由王牌左投克蕭，也認為這是正確的決定，「我認為克蕭絕對值得擁有，他是開幕戰先發最佳人選，基於各種理由，我認為這是合理的選擇。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言