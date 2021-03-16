MLB／現身球場做退休道別？ 前國聯MVP沒把話說死

季末成為自由球員的前國聯MVP布勞恩（Ryan Braun），今(16)日出現在釀酒人春訓基地，儘管休賽季曾釋出退役念頭，但布勞恩仍沒有把話說死，透露自己對未來仍未做出決定。

去年10月，釀酒人拒絕執行布勞恩1500萬美元的球隊選項，並以400萬買斷金讓他成為自由球員，布勞恩也表示自己從去年球季結束後，就再也沒有拿起球棒，也強調自己仍未正式退役，「我認為可以把這個決定(退休)延後，我覺得我還年輕，也不斷訓練來維持體態。如果未來出現變化，我也不排除任何可能性。」

去年賽季布勞恩出賽39場，繳出生涯新低的2成33打擊率，外加7轟及27分打點，整季都在處理背部傷勢的布勞恩，也無緣進入釀酒人季後賽名單，最終球隊遭到道奇二連勝橫掃。

布勞恩在2007年登上大聯盟，職業生涯14年皆奉獻給釀酒人，擊出352支全壘打更是隊史之最，而今年也可能是布勞恩生涯中，首次無緣進入開季名單，而布勞恩則顯得釋懷許多，「一旦例行賽開打，我可以看一些比賽。很顯然，我從未經歷過，我也想體驗看看是什麼感覺。」