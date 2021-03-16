MLB／大聯盟本季有電視轉播看了！ 傳華視、緯來將接手

去年底FOX體育台因不堪長年虧損，選擇退出在台灣的營運，旗下許多賽事轉播也戛然而止，其中又以最受球迷喜愛的大聯盟成最嚴重受災戶，不過並未讓棒球迷們等太久，近日傳出以緯來、華視及愛爾達為首的3家電視台皆有意轉播大聯盟賽事，其中以相隔6年再度轉播職棒賽事的華視頻道，最受外界矚目。

過去幾年，台灣球迷多數透過FOX體育台及民視觀看大聯盟賽事，但在FOX體育台退出台灣後，民視與大聯盟所簽下的合約也只到去年球季結束，一度讓台灣球迷手足無措，而直至今日傳出利多消息，據多家媒體報導，擁有豐富賽事轉播經驗的緯來及愛爾達願意接手大聯盟轉播外，身為無線台的華視也讓球迷眼睛為之一亮。

華視曾於中華職棒元年(1990年)起就開始轉播賽事，直到職棒五年(1994年)由年代電視台接手後退出，2015年因中職與電視轉播爭議而回到轉播行列，不過華視當時僅負責周日賽事，上半季結束後再度退出。報導中指出華視將於4月3日起，每周六、日轉播大聯盟賽事，直至季後賽結束，其中可能以身在美聯中區的林子偉(雙城)及張育成(印地安人)為轉播大宗，而華視也會邀請大聯盟賽事經驗的主播負責轉播事宜。

至於緯來由於受限NBA賽事，初期每周只會選播2場(一場平日、一場假日)，避免NBA賽事被吃掉時間，不過待7月NBA總冠軍賽結束後，就會每天播好播滿大聯盟賽事。