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MLB／巨人下放25人 鄧愷威本季確定小聯盟出發
巨人隊今天公布超龐大的25人下放名單，台灣投手鄧愷威也在列，今年毫無意外將從小聯盟出發，但也因小聯盟春訓營要到4月1日才展開，下放球員暫時仍將隨大聯盟練球，也可能在熱身賽繼續出賽。
大聯盟2021年球季將在台灣時間4月2日開打，各隊近期公布一波波下放名單，巨人今天一口氣從74人砍到49人，25人下放名單中就有鄧愷威。
22歲鄧愷威旅美最高層級只到1A，去年因疫情沒有小聯盟賽季可打，但他持續回傳練投影片，內容令教練團印象深刻，加上2019年在1A繳出7勝0敗、防禦率1.58的好成績，今年首度獲邀參加大聯盟春訓。
儘管教練團對鄧愷威有不少正面評價，但資歷仍淺，美國媒體原本就預期他進入開季名單的機率不高，出現在下放名單不令人意外。
鄧愷威在熱身賽僅亮相1場，投0.2局被敲1安打、2保送、失1分，進帳中繼點；由於小聯盟春訓營要到4月才展開，下放球員仍會暫留大聯盟春訓基地，也有可能在接下來兩周的熱身賽亮相。
鄧愷威下放後，目前仍剩兩台將續留大聯盟春訓，印地安人隊張育成預期搶進開季名單的機率高，雙城隊林子偉未在40人名單內，情勢比較險峻。
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