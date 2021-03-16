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MLB／張育成今年春訓首失誤 讓投手多掉2分

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
張育成在第6局替補守三壘、第3棒，第1個守備機會就發生失誤，這也是他在今年春訓的第1個失誤。 美聯社
張育成在第6局替補守三壘、第3棒，第1個守備機會就發生失誤，這也是他在今年春訓的第1個失誤。 美聯社

印地安人隊今天在春訓熱身賽以7：3擊敗運動家隊，台將張育成在第6局替補守三壘、第3棒，第1個守備機會就發生失誤，這也是他在今年春訓的第1個失誤，唯一打席則以三振收場。

張育成在春訓逆轉情勢，現在是開季26人名單中工具人一席的最熱人選，此役未先發上場，6局上以三壘手亮相。

印地安人場上投手為續投進入第2局的康崔爾（Cal Quantrill），他在被敲1安打、2保送形成滿壘後，先因安打丟掉1分，張育成接著面對三壘方向滾地球發生失誤，讓運動家再取1分，下一棒坎普（Tony Kemp）敲出雙殺打，運動家再跑回1分。

康崔爾最終以三振避免讓失血持續擴大，單局丟掉3分，因張育成的失誤，只有1分為責失分；張育成今年春訓已陸續站過一壘、二壘和三壘，今天在三壘防區出現第1個失誤。

張育成此役唯一打席吞下三振，打擊率從賽前的2成94下修2成78，8場出賽累積18打數，敲出5安打，有3發全壘打、1支三壘打。

張育成 運動家

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