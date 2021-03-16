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MLB／二刀流vs.二刀流 大谷翔平敲雙響砲被讚「真貨」

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
日製的「二刀流」大谷翔平，今天面對美製的「二刀流」羅倫佐敲出雙響。 美聯社
日製的「二刀流」大谷翔平，今天面對美製的「二刀流」羅倫佐敲出雙響。 美聯社

日製的「二刀流」大谷翔平，今天面對美製的「二刀流」羅倫佐（Michael Lorenzen），敲出單場雙響砲，羅倫佐盛讚：「我一直都在說，他是真貨。」大谷翔平的兩發陽春砲空響，天使隊在春訓熱身賽終場以3：7不敵紅人隊。

大谷翔平在熱身賽的打擊狀況火燙，今天面對大聯盟另一位二刀流好手，對決備受注目，對決結果是兩發全壘打。

大谷翔平的第一打席，還不足以讓羅倫佐信服，大谷說：「其實那球我沒有打好，球只是碰到球棒，但它還是出牆了。」羅倫佐也說：「第一轟打出去時，我只覺得那是一發亞利桑納式的全壘打，我和捕手彼此相視而笑，投手教練也只是說『喔，沒事』。」

第二轟就是一發貨真價實的全壘打，羅倫佐誇張說：「大概飛了兩倍遠吧！老兄，他真的令人印象深刻。」

單場3支2後，大谷翔平在春訓的打擊率來到5成63，「投球之後站上打擊區，這對我來說真的是一件很自然的事，現在我能把球看得很清楚，在打擊區上感覺很好。」

大谷翔平2018年以「二刀流」之姿席捲大聯盟，但其實羅倫佐也是投、打雙修的好手，2015年起共以投手出賽268場（26場先發），在外野亮相33次，2019年9月單場收穫勝投、全壘打又守外野，為貝比魯斯（Babe Ruth）後第一人。

羅倫佐期待看到大谷翔平以「二刀流」在大聯盟取得成功，「從第一天開始，我就一直在說他是真貨，我喜歡他的表現，我認為他應該持續下去，因為這是當初天使承諾他的，我希望他能成功，如果要我選一個我最喜歡的選手，我會選大谷。」

大谷翔平 大聯盟

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