MLB／鄧愷威投進大聯盟先修班 明星捕手波西主動攀談

22歲的台灣投手鄧愷威參加美國職棒大聯盟春訓，菜鳥進到大聯盟先修班，把握機會從明星球員身上挖寶。最驚奇的是，明星捕手波西沒有大牌架子，主動來攀談。

受疫情影響，今年大批旅外球員回歸台灣職棒，2021年大聯盟春訓只剩3名台將。除了曾登大聯盟的野手張育成、林子偉，唯一投手是僅有小聯盟2季經驗、最高層級1A的鄧愷威。

跟「台灣之光」王建民一樣身高193公分，鄧愷威體重117公斤，站在投手丘上顯得高大魁梧，但有著娃娃臉的他，也是舊金山巨人隊今年春訓營裡年紀最小的球員之一，投球潛力受到球隊重視。

巨人總教練凱普勒（Gabe Kapler）春訓期間稱讚鄧愷威，投球動作流暢，在投手丘上好像一名老將，能把球控制在好球帶的4個角落，卡特球（cutter）具有獨到的進壘軌跡。

22歲等同大學生年紀，鄧愷威第一次進大聯盟春訓，難免緊張，但他接受中央社專訪說，不安感很快消失，「一開始覺得自己很菜，後來發現大家都一視同仁，不會有誰待得比較久、誰是新來的這種感覺」。

台灣投手鄧愷威在大聯盟春訓練投，他上次正式比賽是2019年底，春訓目標是找回比賽感覺。 中央社

菜鳥身分外，鄧愷威旅美3年多第一次沒有翻譯陪同，獨自面對隊友與教練。他靠英文家教每週3次練習，已能跟教練、隊友談天，臉上經常保持笑容，主動為訓練員和隊友遞水，培養感情。

難得跟大聯盟明星平起平坐，鄧愷威感到驚奇：「以前學生時代電視上才看得到的人，現在一起訓練，滿不可思議的。」鄧愷威分享第一眼看到明星捕手波西（Buster Posey）本人，驚訝他身高比想像中高（185公分）。

鄧愷威笑說一次牛棚練投，一顆曲球沒有握好，失控打中了架設在投捕之間的攝影機，這個趣聞似乎傳遍了隊友。隔天全隊暖身操時，波西上前來攀談「聽說你丟到攝影機，那是什麼球路」。

鄧愷威很驚訝，像波西這樣的明星球員，講話沒有所謂的前輩氣息、大牌架子，不會感受到任何距離感。隊上另一名來自亞洲的日本職棒投手「三冠王」山口俊，在鄧愷威的印象裡也是非常友善。

除了練好英文交朋友，鄧愷威更張大眼睛觀察，把握機會學習大聯盟球員的訓練方式。印象最深的是，投球動作獨特、節奏經常令人難以捉摸的奎托（Johnny Cueto）有一套與眾不同的訓練方式。

鄧愷威觀察，奎托上場之前的熱身非常徹底，運用跑步機、腳踏車、手臂轉輪等器材，讓身體完全進入狀況。此外，不同球員有不同的準備方式，這跟過去在小聯盟由教練統一開菜單的方式不一樣。

鄧愷威國小一年級因身材高大而「跳級」加入力行國小棒球隊，如今距離眾多棒球人夢想的大聯盟殿堂邁進了一小步。

他回顧2016年第一次出國，到協助王建民復出的「魔法學校」德州棒球農場是一個重要的轉折點。當時發現，美國使用多種器材改善投球動作，訓練的主要目的是預防受傷，跟台灣傳統大量投球的訓練很不同。

台灣投手鄧愷威生涯首次參加大聯盟春訓，圖為他練投之後，使用抗力繩訓練下盤。 中央社

鄧愷威目前名列巨人隊潛力新秀第18名，投手前5名。球探報告對他的控球給予好評，寫明他的一大優勢是能判讀打者揮棒，靈活運用各種球路，擾亂打者的節奏。

他向中央社記者回顧2018年、2019年小聯盟學到課題，正符合球探報告裡「解讀打者」這項能力。

鄧愷威2019年從明尼蘇達雙城交易轉隊到舊金山巨人，在1A層級累計出賽14場戰績7勝0敗、防禦率1.58。這樣近乎屠殺的亮眼數據，背後來自鄧愷威每一場比賽之前的事前功課。

鄧愷威說：「比賽之前，我會用電腦去看對方1棒到9棒的影片，放慢他們打擊動作、揮棒軌跡，找出可以攻擊的弱點，用筆記寫下來之後，再去跟捕手、投手教練討論。這是我學到最多的地方。」

鄧愷威的這個春訓重點是找回比賽感覺，他上一次在正式比賽投球是2019年10月底在亞洲棒球錦標賽，相隔17個月之後3月4日在春訓熱身賽亮相。

教練提醒，春訓是讓身體從休季的關機狀態醒來，一步一步進入球季。教練團認為，鄧愷威球種優質，保持自己步調即可，不必急於表現。