MLB／達比修有三局表現近乎完美 熱身賽防禦率還是0

聖地牙哥教士隊投手達比修有在今天（15日）的熱身賽面對紅人，主投3局送出3次三振，沒有被敲任何安打，僅丟出一次觸身球讓對手上壘，教士也在強大的炮火援護下以10：4擊敗紅人。

達比修有在登板後一連解決8名打者，最快球速來到96英里，只有在面對9棒打者海尼曼時（Scott Heineman）投出觸身球，合計他的2場熱身賽登板共投5局還附上7次三振，防禦率還是完美的0。

賽後達比修表示：「今天的投球狀況很不錯，指叉球和變速球都有投到想要的位置。」預計在下次登板，他的用球數可以拉大至50到60球，投到4局或以上不是問題。