MLB／春訓表現倒吃甘蔗 有原航平繳4局無失分好投

日籍旅美投手有原航平一掃第一場熱身賽表現不佳陰霾，今（15日）先發出場主投4局無失分，僅被敲2安，並送出3次三振。

在休賽季透過入札制度從日本火腿移籍到德州遊騎兵的投手有原航平，春訓初登場時表現不盡理想，主投2局失3分，當時他誓言「絕對不會再發生」，而其後的出賽場次也如倒吃甘蔗，9日時先發對陣小熊繳3局失1分好投，今天又更加進步，投了4局且沒有失任何分數。

今天遊騎兵對陣洛磯，有原航平第一局雖遭遇亂流被敲2支安打，但在安全下莊後，隨後的二到四局完全不給對手機會，9上9下送出3次三振。