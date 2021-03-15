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MLB／天才小史又傷了？史特拉斯堡春訓2.1局提前退場

聯合新聞網 / 編輯蔣明翰 / 綜合報導
史特拉斯堡（Stephen Strasburg）在今（15）日復出的第二場比賽投了2.1局，疑似左腿不適提前退場，所幸賽後經超音波檢查後並無大礙。 美聯社
史特拉斯堡（Stephen Strasburg）在今（15）日復出的第二場比賽投了2.1局，疑似左腿不適提前退場，所幸賽後經超音波檢查後並無大礙。 美聯社

2019年休賽季與國民隊簽下7年2億4500萬美元合約的「天才小史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg），去年因傷整季未出賽，在今（15）日復出的第二場比賽投了2.1局，疑似左腿不適提前退場，所幸賽後經超音波檢查後並無大礙。

在今日國民對陣太空人的熱身賽，史特拉斯堡先發出陣，在第三局面對二壘手亞土維（Jose Altuve）投出曲球時腳步踉蹌了一下，捕手高姆斯（Yan Gomes）馬上察覺了異狀，隨後揮揮手示意教練團上場關注，而在短暫的會議之後，他被換下場休息。

史特拉斯堡賽後表示：「在投出那顆曲球之前，我完全沒有察覺身體的異狀。」教頭馬丁尼茲（Dave Martinez）也說：「我看他投完那球後，腳就一跛一跛地，像是左腿有拉傷。」

賽後史特拉斯堡接受了超音波的檢查，所幸隊上物理治療師表示並無大礙，他本人坦言：「還好不是什麼大傷，我接下來幾天會好好休息，明天再看看狀況如何。」他的傷病史同樣豐富，去年才因腕隧道症候群接受手術治療而整季報銷，今年春訓回歸後，國民隊也相當保護身有大約的他。

原本預計史特拉斯堡的第二場熱身賽先發用球數可以達到50到60球，此役僅投了45球便下場，其中有25顆好球，仍可以看出他漸漸找回對變速球的掌控，「我認為自己對速球與變速球的控制更穩定了，但在壘上有人時自己有點急躁。」他本人說道。

史特拉斯堡在2019年國民隊奪冠時拿下世界大賽MVP，當年他也選擇跳出合約，與母隊再簽一份7年2億4500萬美元鉅約，綜觀大聯盟歷史投手合約總值僅次於洋基隊王牌柯爾（Gerrit Cole）的9年3億2400萬。

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