MLB／教士內野防線4人太強 金河成開季當工具人

教士隊韓籍內野手金河成，在熱身賽表現毫無起色，出賽9場打擊率只有1成11，官網預測他的開季定位將是替補內野手，以王具人角色展開大聯盟菜鳥球季。

金河成過去在韓職7個球季，平均打擊率2成94、全壘打133支、打點575分，去年30轟寫下個人單季最佳紀錄，季後和教士簽下4年2800萬美元合約。

生涯首次參加大聯盟春訓，金河成看來還未適應環境，熱身賽合計18次打數只有兩支安打，未有任何長打，也未進帳打點，吞下7次三振，最近5場比賽9支0、慘吞6K。

教士官網今天預測開季26人名單，金河成、普洛法（Jurickson Profar）、馬泰歐（Jorge Mateo）都被列為工具人，官網指出，金河成、普洛法在很多球隊都是先發人選。

教士內野陣容堅強，官網特別強調，荷斯默（Eric Hosmer）、柯朗沃斯（Jake Cronenworth）、塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、馬恰多（Manny Machado）去年就被喻為大聯盟最佳組合，今年重新起步，尤其馬恰多、塔提斯未來將在三、游防區非常久的時間。

官網預測開季12野14投，日籍投手達比修有是首席先發，2018年美聯塞揚獎得主史奈爾（Blake Snell）名列第二號。