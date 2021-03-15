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MLB／藍鳥新秀馬諾亞春訓一鳴驚人 連續三振洋基7打者

聯合新聞網 / 綜合報導
藍鳥隊新秀馬諾亞春訓一鳴驚人，連續三振7名洋基打者。 美聯社
藍鳥隊新秀馬諾亞春訓一鳴驚人，連續三振7名洋基打者。 美聯社

藍鳥隊新秀馬諾亞（Alek Manoah）本季第一次受邀春訓，初試啼聲便一鳴驚人，不僅3局投出9上9下，還一度連續三振7名打者，讓洋基隊球員一個個化身為「人體電風扇」。

年僅23歲的馬諾亞是2019年的選秀會上第一輪第11順位，被藍鳥隊相中的他，同年在小聯盟溫哥華隊的6場先發雖然僅投17局，卻繳出防禦率2.65附帶27次三振，驚人的三振率也讓球團願意對其送出春訓邀請，而他的表現也不負眾望。

馬諾亞前一次春訓登場在3月4日，當時對上洋基的主力打擊陣容，中繼2局只被敲出1支安打，還投出4次三振；這次主場迎擊，同時也是他本人的第一次先發，雖然賈吉（Aaron Judge）、史丹頓（Giancarlo Stanton）等球星未隨隊出賽，但去年全壘打王沃特（Luke Voit）、塔克曼（Mike Tauchman）、東岡凱爾（Kyle Higashioka）等先發等級球員都有站上打擊區。

小將馬諾亞前三局一人力扛大聯盟前段班打線，連續三振沃特、布魯斯（Jay Bruce）、佛雷瑟（Clint Frazier）、迪崔克（Derek Dietrich）、東岡凱爾、韋德（Tyler Wade）與艾斯特拉達（Thairo Estrada）等7名打者，合計3局投出9上9下，春訓防禦率還是完美的0。

在這7次三振中，右投的馬諾亞使用拿手滑球三振4次、變速球1次，還有均速95.3英里的速球2次，捕手麥奎爾（Reese McGwire）也在賽後稱讚這位小將：「他（馬諾亞）投出的變速球是我接捕過最好的。」

藍鳥 洋基

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