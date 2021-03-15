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MLB／張育成熱身賽秀火力逆轉情勢 官網點名進開季名單

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
印地安人隊官網預測開季26人名單，熱身賽火力大爆發的張育成入列。 中央社
印地安人隊官網預測開季26人名單，熱身賽火力大爆發的張育成入列。 中央社

旅美好手張育成在熱身賽火力大爆發，印地安人隊今天預測開季26人名單，他搶下唯一一席工具人，4月2日從大聯盟起步的機會看來頗高。

印地安人今天休兵，張育成目前在熱身賽出賽7場，合計17打數5安打，包括3支全壘打、1支三壘打，打擊率2成94，攻下6分打點，長打砲火讓總教練法蘭柯納（Terry Francona）印象深刻。

印地安人前天把弗里曼（Mike Freeman）交易到紅人隊，昨天把克萊門特（Ernie Clement）下放3A，這兩人原是張育成競爭開季名單的對手，現在情勢對他完全有利。

官網指出，弗里曼過去兩季讓教練團很滿意，不過現在內野競爭很激烈，球團決定和他結束賓主關係，所有焦點都集中在張育成身上，他在去年季後休兵期間加強訓練，今年春訓狀況更好。

印地安人4月2日將在底特律對老虎隊進行開幕戰，官網預測26人名單投手、野手各13人，如果一切順利，張育成將在開季名單占有一席之地，展開第三個大聯盟球季。

張育成 印地安人 大聯盟

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