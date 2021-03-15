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MLB／贊同禁止守備佈陣 林多：不如讓我完成瘋狂美技

聯合新聞網 / 綜合報導
紐約大都會球星林多贊成禁止防守佈陣。 美聯社
紐約大都會球星林多贊成禁止防守佈陣。 美聯社

大聯盟將在本賽季的小聯盟例行賽中實施一系列實驗性規則，紐約大都會球星林多（Francisco Lindor）針對其中「禁止防守佈陣」發表了見解，他認為聯盟的確應該禁止，「各球團已經過度依賴這個戰術策略。」

據《Sports Illustrated》記者韋杜西（Tom Verducci）採訪，林多表示：「守備佈陣必須減少，與其讓我覺得『噢，他要拉打了，我不應該站在壘包旁』，不如讓我去完成瘋狂的美技。」

有關於守備佈陣的討論又在近期浮出水面，大聯盟將在2A的賽場上實驗禁止守備佈陣帶來的影響，規定4名內野手必須雙腳站在內野區，不得到外野草皮，而二壘壘包兩側也只能各有2名內野手，官方相信如此可以提升球員打擊率，以增加比賽觀賞性。

去年美聯全壘打王沃特認為聯盟不該出手干預比賽的潮流。 美聯社
去年美聯全壘打王沃特認為聯盟不該出手干預比賽的潮流。 美聯社

去年的美聯全壘打王沃特（Luke Voit）則持反對意見，他認為聯盟不該出手干預比賽的潮流，反之應該去適應這套戰術帶來的改變。林多則贊同聯盟應以此更積極地行銷球員：「我們不該用守備佈陣吸引球迷，也不該用三振來行銷這項運動。」

林多攻守俱佳，過去深獲印地安人球迷喜愛。2015年登上大聯盟以來，4度入選明星賽，拿過兩次金手套與銀棒獎；過去6季轟出138發全壘打，傲視全大聯盟游擊手，在今年休賽季時期被交易至紐約大都會。

林多 沃特

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