洋基投打戰力雄厚 爭冠關鍵仍是捕手桑契斯

身為去年奪冠最大熱門之一的洋基上一季可說是既失面子又輸了裡子。先是例行賽只打出33勝27敗（雖說跟傷兵過多也有關），不但慘輸團隊薪資只有四分之一的光芒（40勝20敗），還差點被年輕的藍鳥（32勝28敗）追上。進入季後賽又被狹路相逢的光芒戲劇性地在殊死戰中一棒擊沈。球季結束後，紐約媒體照例先抓戰犯。首當其衝不是別人，正是打擊奇爛（三圍.147/.253/.365）季後賽又坐穿板凳（七場比賽只上兩場而且四個打席被三振三次）的正選捕手桑契斯（Gary Sanchez）。

前年才剛二度入選明星賽並以34發全壘打寫下生涯新高的桑契斯上季表現確實有夠離譜。雖說縮水賽季嚴格來說也只是個小樣本，但他的戰爭指數（WAR）猶如自由落體般從前四季平均2.9掉到負值（-0.1）仍是不爭的事實。顯見桑契斯不但無法為洋基做出任何貢獻，甚至他的存在本身就是一種傷害。

而且與此同時，新來的王牌投手柯爾（Gerrit Cole）似乎也跟桑契斯越來越不對盤。從九月開始一直到季後賽結束，凡是柯爾先發的比賽洋基都改派二號捕手東岡凱爾（Kyle Higashioka）蹲捕。說也奇怪，自從改跟東岡搭配後，不但柯爾表現大有改善——九月之前柯爾的防禦率是3.91，九月直降到1.00，季後賽出賽三場也只有2.95——就連跑龍套的東岡打擊也突然脫胎換骨。因此球季甫一結束，桑契斯會被交易出去的傳聞就盛囂塵上。

桑契斯在蹲捕方面也出現問題，王牌投手柯爾與他搭配時的表現就是不如東岡凱爾，而且差距還相當的大。 美聯社

甚至有許多人認為，交易價值已跌落谷底的桑契斯很可能乏人問津，最終找不到下家的洋基只得選擇不與他續約（non-tender）——知名的包打聽網站MLB Trade Rumor就辦了一場針對桑契斯去留的民調。結果在超過一萬五千張投票中，有四成以上網友認為洋基找不到願意與之交易的下家，並且會放棄桑契斯讓他走人。另外也有兩成多網友認為洋基新一季應該讓桑契斯坐板凳，改找個新捕手來接替先發。

最後的結果我們都知道了。不管媒體球迷如何唱衰，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）跟總教練布恩（Aaron Boone）仍選擇對桑契斯投下信任票。當然也可能是因為沒有更好的選擇——因為凱許曼確實曾考慮過找人來取代桑契斯。這對桑契斯來說無疑是最好的結果。因為能繼續待在自己最熟悉，同時也最了解他狀況的洋基，復活成功的機率仍是最高。

去年球季一結束，桑契斯就立即回到洋基位於坦帕的訓練基地，與打擊教練們一起設法找出自己的打擊問題。之後又前往多明尼加參加冬季聯盟，並且提前在一月來到春訓基地與捕手教練會合展開訓練。經過這番努力後，桑契斯馬上在熱身賽的實戰中展現成果。目前他的打擊三圍分別是.278/.350/.778並已擊出全隊最多的3發全壘打，守備方面也已阻殺兩位跑者。種種亮眼的表現甚至已經讓隊友賈吉開始「舒服」桑契斯，認為他有機會拿下今年的美聯MVP。

桑契斯(右)在2019球季出現強力反彈，OPS從2018年的.697跳升到.841，但去年球季又掉落到生涯最差.618，今年春訓他改變打擊姿勢後，又打得虎虎生風，新球季還能再次重振雄風嗎？ 美聯社

但真正令人為之眼睛一亮的其實是桑契斯明顯有所改變的打擊姿勢。他出棒時抬腳動作的時間點提早了，顯示他能更及時地掌握球路及球的去向以決定是否出棒。另外根據改行當球評的前雙城三壘手普路夫（Trevor Plouffe）觀察，現在桑契斯出棒前不再將球棒停在肩膀上，而是握緊並稍稍舉高。這使得他的出棒穩定性提高，更能準確擊中來球。

桑契斯所作的種種改變長久下來能否持續有良好成效還有待觀察。值得注意的是，許多數據分析專家原本就認為他這一季大有機會觸底反彈，重現2017及2019年單季30發全壘打、OPS超過.840的優異成績。去年桑契斯的場內安打率（BABIP）只有.159，不但是全大聯盟排名倒數第二，也遠低於他的生涯平均（.256）。雖說這跟他的腳程較慢以及對手守備布陣有關，但也顯示桑契斯去年打擊時確實運氣不佳。而且即便是在表現最差的去年，桑契斯的長打力仍不可小覷。上季他的ISO（純長打率）仍維持在.218（低於生涯數字.266），高達17%的結實擊球率（Barrel）依舊是聯盟中的佼佼者。

去年因疫情票房損失慘重的洋基在休賽期間沒有太多動作，值得一提的大概只有簽下也在尋求復活的前賽揚投手克魯柏（Corey Kluber）及交易來海盜年輕中堅先發投手泰昂（Jameson Taillon）。尤其在野手方面幾乎是以原班人馬再戰一年。即便如此，不論投打洋基的整體戰力仍是美聯首屈一指。各家網站也都看好他們能以95勝以上的戰績輕鬆奪回美聯東區冠軍。對洋基來說，爭冠依舊是萬事皆備，只欠東風而已。而這場「東風」很可能就要靠攻守兩端都扮演重要角色的桑契斯來吹起。

洋基本季雖然沒有什麼太大的補強，但是只要桑契斯(左)和克魯柏(右)能正常發揮，球隊要在美聯東區稱霸應該不會困難。 美聯社

在守備上，桑契斯負責的是至關緊要的捕手位置。如果他的守備不及格以至於必須改行當DH，勢將排擠一向健康狀況堪虞的史丹頓（Giancarlo Stanton）出賽時間。在進攻方面，雖說洋基的殺手打線（Murder’s Row）一向不缺旺盛火力，但在投手仍有不安定因素的隱憂下得分仍是多多益善。而桑契斯同樣會是串連進攻火力的重角——尤其在季後賽更是如此。如今桑契斯有了一個好的開始，但漫長球季的嚴酷考驗才正要開始。他還必須用更多的表現證明他將會是洋基今年爭冠的關鍵——而不是阻礙。