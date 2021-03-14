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MLB／查普曼不用火球奪K 洋基教頭：新武器很厲害

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
洋基投手查普曼。 美聯社
洋基投手查普曼。 美聯社

洋基隊今天在坦帕主場對海盜隊進行熱身賽，「守護神」查普曼（Aroldis Chapman）5局上提前登板，連續解決3名打者、拿下中繼成功，罕見用指叉球三振打者，成為比賽另類焦點。

查普曼過去以直球、滑球為主，球速達100英里很常見，隨著年紀愈來愈長，去年開始練指叉球，希望配球更靈活，今年熱身賽出賽兩場也都測試新武器。

今天5局上，查普曼面對首名打者史托克斯（Troy Stokes Jr.），取得兩好球後，投出87.3英里（140.5公里）指叉球，讓他揮空三振。

「實在太厲害了。」洋基總教練布恩（Aaron Boone）笑說，查普曼這顆指叉球投得不錯，也很有自信出手，看起來就像他的慣用球路。

查普曼也說：「感覺很會跑，投起來非常順手。」

洋基先發投手克魯柏（Corey Kluber）在熱身賽第二度登板，投4局被揮出4支安打、失兩分，洋基終場7：5獲勝，克魯柏拿到首勝。

查普曼 洋基 克魯柏

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