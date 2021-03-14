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MLB／林子偉打擊率4成44 官網推測開季名單沒有他

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
林子偉。記者蘇志畬／攝影
林子偉。記者蘇志畬／攝影

大聯盟熱身賽進行將近一半，各隊開始下放球員，調整春訓名單，雙城隊台將林子偉想在開名單占有一席之地，看來難度頗高。

雙城今天對光芒隊之戰，林子擔任先發7棒、三壘手，兩個打數揮出1支安打、被三振1次，熱身賽出賽6場合計9打數4安打，包括兩支二壘打，打擊率4成44，攻下1分打點。

雙城推出5名投手應戰，全場只被揮出兩支安打，以1：0獲勝。

有球迷向雙城官網提問，像林子偉、瑞多（JT Riddle）、羅麥（Andrew Romine）這種守備見長的替補內野手，有沒有可能進入開季名單，官網記者認為，除非有人受傷，否則機會應不高，因為他們都不在40人名單內。

雙城官網指出，對教練團而言，優先考量是靈活運用現有名單，林子偉等3人都沒有小聯盟選擇權，太早放進大聯盟名單，會讓教練團在季中想要變動替補球員更有難度。

林子偉

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