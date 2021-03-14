MLB／游擊區飛球殺回本壘 塔提斯超大膽跑壘引熱議

聖地牙哥教士隊當家新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）不僅打擊豪爽，跑壘判斷更是大膽，今（14日）天的熱身賽中他用精彩的跑壘，讓一顆游擊區的內野飛球跑成一支高飛犧牲打。

The ball barely has to leave the infield for @tatis_jr to manufacture a run.



Total game changer. 👀



(MLB x @Flonase) pic.twitter.com/PVSOXHt7EL — MLB (@MLB) March 13, 2021

在今日教士對陣響尾蛇的熱身賽中，第1局塔提斯就展現過人的侵略性，先是敲出投手強襲球上到一壘，接著二棒的柯朗沃斯（Jake Cronenworth）再度擊中投手，被封殺在一壘出局，塔提斯則默默溜上三壘，此時三棒的馬查多（Manny Machado）擊出一支游擊區高飛球，在二壘手接到球後，眼看就要形成一個毫無產值的出局數，但塔提斯卻不這麼認為，拔腿就往本壘衝，沒想到真被他跑成了一支高飛犧牲打。

教士隊總教練丁格勒（Jayce Tingler）在採訪中說道：「當他（塔提斯）看到對方二壘手接到球的重心在後腳，他的棒球直覺就告訴他要衝了，你還能說什麼？這是個令人印象深刻的跑壘。」雖然教士最後以3：6輸球，但塔提斯過人的判斷反應，也讓大聯盟官網以「逆轉比賽者（Game Changer）」為題表揚這位年輕新星。