MLB／勁敵克萊門特下放3A 張育成進開季名單近了

印地安人隊今天在客場對巨人隊進行熱身賽前，總教練法蘭柯納（Terry Francona）宣布第二波下放名單，包括兩名野手阿瑞亞斯（Gabriel Arias）、克萊門特（Ernie Clement） 和投手亨切斯（Sam Hentges），這意謂旅美好手張育成進入開季名單機會更大。

克萊門特和張育成競爭開季名單，在熱身賽出賽11場，11打數6安打，打擊率5成45，攻下5分打點，今天仍遭下放3A。

印地安人官網指出，張育成看來就是贏得工具人的人選，如果季中還有工具人的需求，克萊門特會是另一個選擇。

張育成今天對巨人之戰擔任先發7棒、二壘手，第四局起改守一壘，也是熱身賽首次移防一壘區，全場3打數1安打，4局上揮出中左外野方向三壘打，攻下全隊第一分，印地安人終場4：5落敗。

張育成目前出賽7場，合計17打數5安打，包括3支全壘打、1支三壘打，打擊率2成94，攻下6分打點；印地安人昨天把弗里曼（Mike Freeman）交易到紅人隊，今天再下放克萊門斯，官網看好張育成被納入4月2日開季名單。