快訊

NHK：日本長野縣乘鞍岳雪崩 許多人正在滑雪

有運動卻不長肌肉，問題出在哪？專家曝3大原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／勁敵克萊門特下放3A 張育成進開季名單近了

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
台灣好手張育成10日在熱身賽敲出安打，奔向一壘。中央社
台灣好手張育成10日在熱身賽敲出安打，奔向一壘。中央社

印地安人隊今天在客場對巨人隊進行熱身賽前，總教練法蘭柯納（Terry Francona）宣布第二波下放名單，包括兩名野手阿瑞亞斯（Gabriel Arias）、克萊門特（Ernie Clement） 和投手亨切斯（Sam Hentges），這意謂旅美好手張育成進入開季名單機會更大。

克萊門特和張育成競爭開季名單，在熱身賽出賽11場，11打數6安打，打擊率5成45，攻下5分打點，今天仍遭下放3A。

印地安人官網指出，張育成看來就是贏得工具人的人選，如果季中還有工具人的需求，克萊門特會是另一個選擇。

張育成今天對巨人之戰擔任先發7棒、二壘手，第四局起改守一壘，也是熱身賽首次移防一壘區，全場3打數1安打，4局上揮出中左外野方向三壘打，攻下全隊第一分，印地安人終場4：5落敗。

張育成目前出賽7場，合計17打數5安打，包括3支全壘打、1支三壘打，打擊率2成94，攻下6分打點；印地安人昨天把弗里曼（Mike Freeman）交易到紅人隊，今天再下放克萊門斯，官網看好張育成被納入4月2日開季名單。

張育成 印地安人

延伸閱讀

MLB／張育成三壘安打回應利多 觀眾面前開箱守一壘

MLB／競爭對手被交易 張育成進開季名單機會大增

MLB／張育成生涯首次擔任一壘手 力拚大聯盟卡位戰

MLB／張育成改善倒棒問題又轟了 登球隊官網焦點人物

相關新聞

MLB／游擊區飛球殺回本壘 塔提斯超大膽跑壘引熱議

聖地牙哥教士隊當家新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）不僅打擊豪爽，跑壘判斷更是大膽，今（14日）天的熱身賽中他用精彩的跑壘，讓一顆游擊區的內野飛球跑成一支高飛犧牲打。

MLB／勁敵克萊門特下放3A 張育成進開季名單近了

印地安人隊今天在客場對巨人隊進行熱身賽前，總教練法蘭柯納（Terry Francona）宣布第二波下放名單，包括兩名野手...

MLB／A-Rod與珍妮佛羅培茲戀情還沒玩完 聲明指出仍需處理一些問題

日前《紐約郵報》爆料，前洋基隊明星球員「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）和拉丁天后「J-Lo」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）已分道揚鑣，而今（14日）《CNN》聯繫到兩人並否決了此一傳言，提及他們目前仍保持情侶關係，只是仍需解決一些問題。

MLB／最快球速159公里卻狂丟5分 大谷翔平熱身賽吞敗

日籍旅美二刀流大谷翔平，今（14日）於熱身賽登板對上白襪，合計2.1局的投球中雖然送出4次三振，卻也被敲6支安打，包括一支陽春全壘打總共失5分。最後天使也沒能逆轉比數，以5：6落敗。

MLB／澤村拓一春訓初登板狂丟3保送 賽後點出原因

去年季末行使海外自由球員權利，轉投大聯盟紅襪的日籍投手澤村拓一，於今(13)日迎來大聯盟春訓初登板，但僅投0.2局就送出3次保送，被擊出1支安打失1分，賽後澤村拓一表示，首次登板讓他太緊張，也影響投球

MLB／林子偉大聯盟熱身賽維持手感 2打數敲1安

旅美明尼蘇達雙城隊野手林子偉熱身賽維持手感，今天在美職大聯盟熱身賽與坦帕灣光芒隊交手，單場2打數敲出1支安打，熱身賽打擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。