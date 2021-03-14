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MLB／A-Rod與珍妮佛羅培茲戀情還沒玩完 聲明指出仍需處理一些問題
日前《紐約郵報》爆料，前洋基隊明星球員「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）和拉丁天后「J-Lo」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）已分道揚鑣，而今（14日）《CNN》聯繫到兩人並否決了此一傳言，提及他們目前仍保持情侶關係，只是仍需解決一些問題。
昨《紐約郵報》爆料，羅培茲因A-Rod與實境節目女星萊克羅伊（Madison LeCroy）傳出緋聞，再加上婚禮遲遲無法舉辦等因素，目前已默默分手。
然而據《CNN》報導，兩人在聲明透露目前還是保持情侶關係，但正在處理一些問題。
A-Rod與羅培茲於2017年開始約會，並於2019年訂婚。羅培茲告訴《今日美國》，他們本應於2020年結婚，但由於新冠疫情而兩度延後婚禮，12月時她表示不急著與A-Rod結婚，甚至討論過成為不結婚的情侶，就像寇特羅素（Kurt Russell）和歌蒂韓（Goldie Hawn）般，後者已一起生活超過35年，但從未結婚。
羅培茲和A-Rod自2月後，就未曾在Instagram上發布過兩人的合照，也因此引外界猜測《紐約郵報》的傳言是否真有此事，不過透過《CNN》的證實，或許可以稍微平息空穴來風的不實謠言。
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