MLB／最快球速159公里卻狂丟5分 大谷翔平熱身賽吞敗

日籍旅美二刀流大谷翔平，今（14日）於熱身賽登板對上白襪，合計2.1局的投球中雖然送出4次三振，卻也被敲6支安打，包括一支陽春全壘打總共失5分。最後天使也沒能逆轉比數，以5：6落敗。

這是大谷翔平本季第二次的熱身賽先發，球速最快來到99英里（約159公里），他本人在賽後採訪中表示雖然投球內容不佳，但能把球瞄準至好球帶上緣，控球上的感覺相當不錯。

天使隊總教頭梅登（Joe Maddon）表示新賽季預計將由6名球員分擔先發輪值，而大谷也是競爭者之一，今天他在2.1局中就花了58球，兩場先發下來防禦率高達13.50，估計距離開季還有2場熱身賽先發的機會，大谷必須好好把握機會。