MLB／林子偉大聯盟熱身賽維持手感 2打數敲1安

旅美明尼蘇達雙城隊野手林子偉熱身賽維持手感，今天在美職大聯盟熱身賽與坦帕灣光芒隊交手，單場2打數敲出1支安打，熱身賽打擊率4成44，雙城終場以1比0取勝。

美職大聯盟熱身賽林子偉今天先發出賽打第7棒、守三壘，3局敲出中外野方向安打，5局吞下三振，6局攻守交換時退場休息，今天單場2打數敲出1支安打，目前為止熱身賽總計9打數敲出4支安打，貢獻1分打點，打擊率4成44。

今天比賽為投手戰， 前6局打完兩隊都沒能拿下分數，雙城隊7局靠著阿斯圖提歐（Willians Astudillo）陽春砲搶分，順利拿下比賽勝利。

雙城隊今天由多布納克（Randy Dobnak）先發，總計投3局僅被敲出1支安打，投出6次三振，艾卡拉（Jorge Alcala）、華德爾（Brandon Waddell）、拉奧（Derek Law）和艾柏斯（Andrew Albers）依序登板，艾柏斯投2局，其他投手各投1局，力守不失分。