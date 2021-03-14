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MLB／張育成三壘安打回應利多 觀眾面前開箱守一壘

中央社 / 亞利桑那13日專電
台灣好手張育成在大聯盟春訓打擊手感火熱，可望以工具人的角色搶進開季名單。中央社
台灣好手張育成在大聯盟春訓打擊手感火熱，可望以工具人的角色搶進開季名單。中央社

前一天傳出利多消息，球隊把頭號競爭對手交易之後，台灣好手張育成今天在春訓熱身賽敲出直擊全壘打牆的三壘安打，宣告搶進開季26人名單的企圖心。

印地安人今天客場出戰舊金山巨人，4局上0比4落後，張育成棒子咬中球心，敲出中左外野之間的深遠飛球，落在全壘打牆前，他一路狂奔衝上三壘，送回壘上隊友，助球隊攻下第1分。

張育成擔任先發第6棒二壘手，3打數敲出1支三壘安打，貢獻1分打點。他前3局鎮守二壘，4局、5局換了手套移防一壘。繼10日自辦熱身賽守一壘之後，首度在官辦熱身賽擔任一壘守備。

前次守一壘，場邊只有球員教練，沒有其他觀眾。張育成今天在1510名巨人主場觀眾面前，以全新的守備位置亮相，2次接住內野隊友傳球、刺殺奔向一壘跑者，1次接殺平飛球。

距離4月1日球季開打約3週，張育成搶進大聯盟開季26人名單機會越來越大。昨天印地安人隊把位置重疊的弗利曼（Mike Freeman）交易，總教練法蘭科納（Terry Francona）點名，張育成具有右打優勢，是頂下工具人角色的人選。

張育成春訓打擊數據亮眼，敲出3支全壘打，暫居全隊之冠，累計出賽7場，17打數5支安打，打擊率2成94。長打率0.941、攻擊指數1.275都是全隊數一數二。守備增加一壘，內野4個位置都能勝任。

張育成

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