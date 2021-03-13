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MLB／澤村拓一春訓初登板狂丟3保送 賽後點出原因

聯合新聞網 / 綜合報導
澤村拓一今(13)日迎來大聯盟春訓初登板，但僅投0.2局就送出3次保送。 法新社
澤村拓一今(13)日迎來大聯盟春訓初登板，但僅投0.2局就送出3次保送。 法新社

去年季末行使海外自由球員權利，轉投大聯盟紅襪的日籍投手澤村拓一，於今(13)日迎來大聯盟春訓初登板，但僅投0.2局就送出3次保送，被擊出1支安打失1分，賽後澤村拓一表示，首次登板讓他太緊張，也影響投球表現。

澤村拓一今在五局上中繼登板，雖然先以外野飛球及三振製造兩個出局數，但澤村拓一被擊出二壘安打後控球失準，連續投出3個保送，讓光芒擠回1分，隨後便遭換下休息。

賽後澤村拓一表示自己非常緊張，在投手丘上想嘗試的事情太多，「開局狀況不錯，但被打二壘安打後，控球就出現一點問題。我可以掌握大聯盟的用球，但我需要時間適應投手丘及好球帶。」

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）也認為澤村拓一仍在適應新環境，強調一切都只是過程，將會著重在結果上，「雖然他沒能投完這一局，但這並不重要，我很高興能夠看到他登板投球。」

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